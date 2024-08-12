Правильное дыхание – это не только о лучшей производительности, но и о лучшем восстановлении. Наши легкие и диафрагма играют главную роль в этом процессе, а решающее значение для эффективности дыхания имеет его тип – брюшное или грудное.

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Как правильно дышать во время спортивных тренировок

В нашем случае важно именно брюшное. Оно особенно эффективно во время физических нагрузок и позволяет глубже и полнее поглощать кислород, поскольку диафрагма активно максимизирует емкость легких.

Правильная техника дыхания может улучшить и спортивные результаты. Брюшное дыхание привлекает гораздо меньше мышц и начинается автоматически.

Меньшее потребление энергии в свою очередь положительно влияет на нагрузку, что особенно заметно в видах спорта на выносливость. Поэтому нужно сознательно сосредотачиваться на дыхании "в живот".

Чтобы избежать травм во время силовых тренировок и оптимизировать передачу мощности, следует выдыхать во время наиболее напряженной части движения. Это помогает регулировать давление в брюшной полости и поддерживает биомеханическую стабильность.

Очень важно во время тренировок применять технику брюшного дыхания / Фото fxquadro@freepik

Следует избегать так называемого прессового дыхания, при котором дыхание задерживается и прижимается к закрытой голосовой щели, поскольку это может привести к повышению артериального давления и других сердечно-сосудистых проблем.

Практические советы по технике дыхания во время занятий спортом:

Во время силовых упражнений обязательно выдыхайте во время нагрузки, чтобы минимизировать давление в грудной клетке и максимизировать передачу силы.

Во время тренировок на выносливость используйте брюшное дыхание, чтобы обеспечить равномерное и глубокое снабжение кислородом, что поможет дольше выдержать нагрузку и отсрочить усталость.

Во время восстановительных периодов сосредоточьтесь на медленном, глубоком дыхании, чтобы максимизировать перенос кислорода и ускорить восстановление.

Правильная техника дыхания может оказать значительное положительное влияние на эффективность тренировок. Она не только помогает тренироваться эффективнее, но и поддерживает процесс восстановления и улучшает общее состояние. Регулярные тренировки дыхательных техник помогут вам автоматически интегрировать их в ваши ежедневные тренировки и воспользоваться их многочисленными преимуществами.