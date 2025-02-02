Это Пол Хокемайер, и он утверждает, что мультимиллионеры обращаются к нему часто с теми же проблемами, что и остальное человечество. Но, пишет 24 Канал благодаря GQ, есть определенные жалобы, которые отличают опыт супербогачей от опыта других людей.

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На что больше всего жалуются богачи

Самые распространенные комментарии, которые Пол слышит от своих клиентов, звучат так:

"Я не интересую людей, их интересуют только мои деньги".

Или "Мои дети только и ждут, когда я умру, чтобы прибрать к рукам мои деньги".

От богатых ожидают, что они будут кормильцами. Когда они отказывают или ставят ограничения на то, что готовы дать, их воспринимают как лиходеев,

– объяснил Хокемайер.

По мнению эксперта, самый большой страх, на который наталкиваются эти люди – это стать объектом интереса из-за своего богатства и жить в отношениях, которые могут превратиться в поток транзакций.

Психолог назвал самые большие страхи миллионеров / Фото katemangostar@freepik

Также мультимиллионеры приходят к специалисту с чувством одиночества. А в некоторых случаях обращаются за лечением от наркотической зависимости. По мнению Хокемайера, этот феномен можно объяснить легким доступом этих людей к наркотикам и способам смягчения их последствий.

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