Эксперт назвал запах в автомобиле, который ни в коем случае нельзя игнорировать

Скотти Килмер, один из самых известных механиков в сети, предупредил водителей. Он отметил, что определенный запах может привести к пожару автомобиля.

Один из самых популярных механиков на ютубе Скотти Килмер рассказал, что делать водителям, если они почувствовали определенный запах в салоне своего автомобиля. В своем недавнем видео он предупреждает о самой распространенной причине пожаров в автомобилях, утверждая, что это, как правило, утечка бензина, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Не игнорируйте запах бензина в салоне

Как заметил эксперт, большинство из нас видели видео с загорающимися автомобилями? Он собрался объяснить, почему так происходит и что мы можем с этим сделать. В обычных бензиновых автомобилях пожары обычно возникают из-за проблем с топливом, огонь вспыхивает из-за газа.

Если вы едете в машине и чувствуете запах бензина, выясните, откуда он вытекает, и устраните его. Если вы видите, что бензин вытекает из-под машины, немедленно устраните это. Если вы открыли капот и чувствуете запах бензина, устраните это – проверьте, не протекает ли топливопровод,

– отмечает он.

В большинстве случаев пожары в автомобилях возникают из-за разрыва одного из топливопроводов, через который легковоспламеняющаяся жидкость вытекает туда, куда она не должна была попадать.

Эксперт призывает не игнорировать запах бензина: смотрите видео

Это особенно характерно для старых автомобилей, резиновые шланги которых постепенно разрушаются, если их регулярно не проверять, или для тех, которые некачественно отремонтировали топливные магистрали.

Хотя вождение таких автомобилей может представлять серьезную опасность, водители, скорее всего, первыми почувствуют запах утечки бензина или дизельного топлива. Поэтому Скотти рекомендует автомобилистам не рисковать и пройти проверку своего транспортного средства до того, как будет нанесен ущерб.

На что еще следует обратить внимание

Поскольку в Великобритании ежегодно загорается около 100 000 автомобилей, водителям также следует обращать внимание на любые электрические неисправности, которые недавно появились в их автомобилях.

Хотя количество пожаров, вызванных электрическими неисправностями, уменьшается с ужесточением правил, старые автомобили с изношенными компонентами все еще могут быть в зоне риска.

Исследования показали, что электромобили имеют гораздо меньший риск возгорания, однако количество элементов, которые они используют, означает, что их особенно трудно потушить.

В случае пожара в автомобиле водители должны сохранять максимальное спокойствие и действовать быстро, чтобы дым не заслонял им обзор и не попадал в легкие.

Как только это будет безопасно, водители должны остановиться, выключить двигатель, чтобы ограничить дальнейшее распространение горючего, и отойти как можно дальше от автомобиля вместе со всеми пассажирами.

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Крайне важно, чтобы они не возвращались к автомобилю за любыми вещами, поскольку большое количество топлива создает риск взрыва. После этого следует позвонить пожарным, чтобы они ликвидировали огонь.