Нас радует, что существует гениальный и бюджетный трюк. С его помощью можно избавиться от запотевания лобового стекла, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Чем нужно натереть лобовое стекло

Лиам Спенсер из магазина стекла Northallerton Glass говорит: "Пена для бритья создает на лобовом стекле полупостоянный барьер, который предотвращает образование капель воды".

Понятное дело, что этот барьер не является постоянным. Пену для бритья потребуется наносить повторно, чтобы минимизировать вероятность запороть лобовое стекло чтобы минимизировать вероятность запотевания стекла во время будущих поездок.

Мы надеемся, что ни для кого не секрет, что вождение с запотевшими окнами может быть опасным. Это связано с тем, что ухудшается видимость, а следовательно – растет риск аварий.

Если у вас нет времени медленно прогревать салон автомобиля, чтобы уменьшить туман, пена для бритья – отличное бюджетное решение этой зимой, если вы не хотите вкладывать деньги в дорогие специальные средства,

– добавляет Лиам.

Перед поездкой натрите лобовое стекло пеной для бритья / Фото freepik

Как наносить пену для бритья на лобовое стекло

Также эксперт поделился пошаговой инструкцией. Она поможет эффективно нанести пену для бритья, чтобы минимизировать запотевание лобового стекла. Итак, нужно:

Нанести небольшое количество пены для бритья на чистую салфетку из микрофибры. Равномерно распределить пену для бритья по внутренней стороне лобового стекла. Протереть поверхность ветрового стекла салфеткой, убедившись, что вы распределили пену для бритья по всей поверхности. Другой чистой салфеткой из микрофибры вытрите всю пену для бритья.

Обратите особое внимание! Если вы планируете воспользоваться этим трюком, убедитесь, что вы используете пену, а не гель, поскольку гель не будет иметь такого же эффекта.

Также стоит убедиться, что пена для бритья не касается лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, поскольку это может его повредить.

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А вот снаружи другие эксперты рекомендовали протереть лобовое стекло или огурцом, или картофелем. Они образуют защитный слой, который минимизирует намерзание. А значит, утром не нужно будет долго танцевать со скребком вокруг своего автомобиля.