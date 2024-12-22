Експерт назвав запах в автомобілі, який ні в якому разі не можна ігнорувати

Скотті Кілмер, один з найвідоміших механіків у мережі, попередив водіїв. Він зауважив, що певний запах може призвести до пожежі автомобіля.

Один з найпопулярніших механіків на ютубі Скотті Кілмер розповів, що робити водіям, якщо вони відчули певний запах у салоні свого автомобіля. У своєму нещодавньому відео він попереджає про найпоширенішу причину пожеж в автомобілях, стверджуючи, що це, як правило, витік бензину, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Не ігноруйте запах бензину в салоні

Як зауважив експерт, більшість з нас бачили відео з автомобілями, що загоряються? Він зібрався пояснити, чому так стається і що ми можемо з цим зробити. У звичайних бензинових автомобілях пожежі зазвичай виникають через проблеми з паливом, вогонь спалахує через газ.

Якщо ви їдете в машині і відчуваєте запах бензину, з'ясуйте, звідки він витікає, і усуньте його. Якщо ви бачите, що бензин витікає з-під машини, негайно усуньте це. Якщо ви відкрили капот і відчуваєте запах бензину, усуньте це – перевірте, чи не протікає паливопровід,

– наголошує він.

У більшості випадків пожежі в автомобілях виникають через розрив одного з паливопроводів, через який легкозаймиста рідина витікає туди, куди вона не повинна була потрапляти.

Експерт закликає не ігнорувати запах бензину: дивіться відео

Це особливо характерно для старих автомобілів, гумові шланги яких поступово руйнуються, якщо їх регулярно не перевіряти, або для тих, які неякісно відремонтували паливні магістралі.

Хоча водіння таких автомобілів може становити серйозну небезпеку, водії, швидше за все, першими відчують запах витоку бензину або дизельного палива. Тому Скотті рекомендує автомобілістам не ризикувати і пройти перевірку свого транспортного засобу до того, як буде завдано шкоди.

На що ще слід звернути увагу

Оскільки у Великій Британії щороку загоряється близько 100 000 автомобілів, водіям також слід звертати увагу на будь-які електричні несправності, які нещодавно з'явилися в їхніх автомобілях.

Хоча кількість пожеж, спричинених електричними несправностями, зменшується з посиленням правил, старі автомобілі зі зношеними компонентами все ще можуть бути в зоні ризику.

Дослідження показали, що електромобілі мають набагато менший ризик загоряння, однак кількість елементів, які вони використовують, означає, що їх особливо важко загасити.

У разі пожежі в автомобілі водії повинні зберігати максимальний спокій і діяти швидко, щоб дим не затуляв їм огляд і не потрапляв у легені.

Щойно це буде безпечно, водії повинні зупинитися, вимкнути двигун, щоб обмежити подальше розповсюдження пального, і відійти якомога далі від автомобіля разом з усіма пасажирами.

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Вкрай важливо, щоб вони не поверталися до автомобіля за будь-якими речами, оскільки велика кількість пального створює ризик вибуху. Після цього слід зателефонувати до пожежників, щоб вони ліквідували вогонь.