Тимоти Шаламе поразил редкими кроссовками на Берлинале 2025

На Берлинале в этом 2025 году суперзвезду кино и моды Тимоти Шаламе заметили в раритетных кроссовках. Это произошло на премьере фильма "A Complete Unknown".

В нашем прокате – это "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", Шаламе там исполняет главную роль. В пресс-туре фильма он уже несколько раз удивлял своими образами. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Раритетная и лимитированная пара: что обул Тимоти Шаламе на Берлинале 2025

Скажем, в Лондоне Шаламе надел костюм от Мартин Роуз и приехал на пресс-конференцию на лаймовом велосипеде. А на Берлинале он вызвал ажиотаж в укороченных джинсах и кроссовках, вдохновленных Кендриком Ламаром. Также он сопровождал свою подругу Кайли Дженнер на красной дорожке в розовом спортивном костюме Chrome Hearts.

На пресс-конференции 75 Берлинского кинофестиваля Тимоти Шаламе появился в раритетных кроссовках Asics, это была модель Asics HN2-S PROTOBLAST, разработанная в сотрудничестве с Kiko Kostadinov Studio. Футуристический силуэт, вдохновленный моделями Gel-100 и ELHOOP 6, ориентированными на производительность, и перекалиброванный для использования в стиле кэжуал.

Эти кроссовки выпущены 4 февраля 2022 года, приобрести их сейчас можно только на платформах перепродажи и по цене около 220 евро.



Тимоти Шаламе в лимитированных кроссовках Asics / Фото Just Jared

Фильм "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", к слову, срежиссировал Джеймс Мангольдс. Тимоти Шаламе там играет и поет в роли самого Боба Дилана, изображая правдивую и вдохновенную историю становления легендарного певца и автора песен.

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