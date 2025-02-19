Это он делает и сегодня, и стилем Бекхэма восхищается много людей. У него есть несколько базовых любимых вещей, которые доступны и недорогие. Один из ярких примеров – легендарные кроссовки Vans, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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У Бекхэма есть кроссовки, одновременно доступные и очень легко сочетаемые с различными стилями
Эти кроссовки Дэвид Бекхэм носит уже давно, и сочетает их даже с более нарядными и строгими образами. Этот мужчина постоянно доказывает, что можно выглядеть наилучшим образом, если выбирать правильную пару и знать, как ее сочетать. А его белые Vans как раз такие – простые, классические и вневременные.
На самом деле это модель кроссовок Vans в цвете банкоп и без люверсов и шнурков. Ее название – Classic Slip-On, и она является одной из самых знаковых моделей бренда.
Эти знаменитые слипоны можно увидеть в сериале Netflix "Игра в кальмара", их носили знаменитости, например Брэд Питт, и еще с 1970-х как Style 89 они были любимыми среди скейтбордистов и спортсменов BMX. Их самая известная версия отличается знаменитым узором "шахматная доска".
Кроссовки Classic Slip-On / Фото Vans
Vans сначала стал популярным брендом среди скейтбордистов, а затем стал иконой поп-культуры и моды. Особенно после того, как герой Шона Пенна надел эту пару в фильме 1982 года "Крутые времена в Риджмонт Хай".
Это не кроссовки для бега или футбола, но вы можете обуть их для катания на скейтборде или даже для силовых упражнений в спортзале. А можете воспользоваться советом Бекхэма и взять их как завершающий штрих к элегантному расслабленному образу.
Одной из замечательных особенностей этих кроссовок является то, что их можно легко стирать, таким образом сохраняя идеальный белый цвет.
Цена может меняться в зависимости от материала, цвета или специального выпуска, так как каждый сезон появляются новые цвета и комбинации. Но черно-белая классика всегда доступна.