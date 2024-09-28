Бармен rombarbarr поделился с подписчиками определенным "лайфхаком" в видео. Он уверял, как заметил Gentleman 24, что для этого нужна только ложка и морозильная камера.

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Как спасти коктейль, где растаял лед: ответ бармена вас удивит

Бармен убедительно утверждал, что если подержать напиток в морозилке несколько минут с ложкой, лишняя вода якобы притянется к ней, и коктейль снова станет идеальным.

Как спасти коктейль, в котором растаял лед, и он стал очень водянистым? Все очень просто. Мы знаем, что алкоголь при температуре 0 градусов не замерзает, а нам как раз нужно достать из него лишнюю воду. Поэтому мы берем металлический предмет, например чайную ложку,

– рассказал мужчина.

Далее стакан с коктейлем и ложкой кладем в морозилку. Металл, мол, будет охлаждать и притягивать к себе воду, которая замерзнет вокруг ложки, а алкоголь останется.

Лед растаял – возможно ли спасти коктейль: смотрите видео rombarbarr

Подписчики заинтересованно ждали результат, но в конце видео бармен искренне признался: ни один трюк не поможет спасти напиток после того, как лед в нем растаял.

И что мы видим? Что наговорил я вам х**ни, потому что ни***на это так не работает. Ваш коктейль надо выпить в первые 10 минут. А если вы оставили его на полчаса и лед в нем растаял – вы его уже никак не спасете,

– подытожил rombarbarr.

Так что эксперимент закончился с юмором и важным советом для всех любителей коктейлей: не медлите, пейте вовремя!