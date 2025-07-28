Самые важные знаки на руле: как понять кнопки и функции современного автомобиля

Современные автомобили оборудованы многофункциональными рулевыми колесами. Все, конечно, для вашего, водителя, удобства и безопасности.

То есть с помощью руля вы можете не только управлять самим авто, а и его многочисленными системами, удерживая внимание на дороге. 24 Канал со ссылкой на CarParts расскажет о самых важных.

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Рассмотрим руль современного автомобиля: как понять символы?

Кнопки и символы на руле отвечают за ряд систем – это круиз-контроль, аудио, голосовое управление и другие. Понимание значения этих знаков повышает безопасность и комфорт вождения.

Круиз-контроль.

Обычно он обозначен символом спидометра с чертой или стрелкой, указывающей на установление скорости. Кнопки SET (установить), RES (возобновить), плюса и минуса позволяют задавать и регулировать скорость.

Они могут быть по-разному расположены у тех или иных марок автомобилей, есть и другие отличия в нюансах. Например, у Chevrolet кнопки на левой стороне руля, а кнопка с крестиком выключает систему. А у Ford Focus кнопки ниже, чтобы их не путали с аудиоуправлением.

Расшифровываем символы на руле вашего авто / Коллаж 24 Канала фото vecteezy

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Аудиосистема.

Ее обозначают привычными нам символами громкости – это динамик с плюсом и минусом, могут быть кнопки для переключения треков – стрелки налево и направо.

В Honda Prologue, например, громкость регулируют кнопкой направо, а треки – кнопкой налево. А в Mercedes-Benz аудиоуправление вообще интегрировано с сенсорными панелями и управляется свайпами.

Голосовое управление.

Его активируют кнопкой с символом микрофона или речевого пузырька.

Скажем, в Nissan это кнопка Talk, она запускает NissanConnect для команд навигации или звонков. В Ford с системой SYNC 3 голосовое управление активируют кнопкой на правой стороне руля, она вызывает Siri или управление медиа. А в Mercedes-Benz MBUX голосовые команды позволяют даже регулировать климат-контроль.

Понимание этих символов упрощает управление автомобилем в целом. Поэтому прежде всего возьмитесь за ознакомление с руководством пользователя вашей машины, чтобы быстро освоить эти функции.