Но не надо паниковать, увидев какой-то красный символ – просто знайте, как в таких ситуациях реагировать. Вот о 10 самых распространенных и расскажем на 24 Канале благодаря Car and Driver.

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Объясняем 10 самых распространенных знаков на панели приборов, которые пугают водителей

Низкий уровень горючего. Засветилась лампочка бензобака? Не переживайте, большинство автомобилей могут проехать еще 50 – 80 километров после загорания индикатора. Спокойно выберите заправку, ближайшую или любимую, но и уменьшите расход топлива – например, выключив кондиционер и едучи плавно.

Засветилась лампочка бензобака? Не переживайте, большинство автомобилей могут проехать еще 50 – 80 километров после загорания индикатора. Спокойно выберите заправку, ближайшую или любимую, но и уменьшите расход топлива – например, выключив кондиционер и едучи плавно. Перегрев двигателя. Красный термометр на панели? Это сигнал о перегреве. Здесь реагируйте сразу – немедленно выключите кондиционер, включите обогреватель, чтобы отвести тепло, и остановитесь в безопасном месте. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, когда остынет сам двигатель.

Красный термометр на панели? Это сигнал о перегреве. Здесь реагируйте сразу – немедленно выключите кондиционер, включите обогреватель, чтобы отвести тепло, и остановитесь в безопасном месте. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, когда остынет сам двигатель. Check Engine. Если вы увидели этот знак, следует определить, произошли ли мелкие неполадки, или же серьезные проблемы. То есть не игнорируйте, но и не паникуйте. В этой ситуации понадобится диагностический сканер, если есть, или обращение в СТО.

Если вы увидели этот знак, следует определить, произошли ли мелкие неполадки, или же серьезные проблемы. То есть не игнорируйте, но и не паникуйте. В этой ситуации понадобится диагностический сканер, если есть, или обращение в СТО. Низкое давление масла. Красная лампочка масла – важный тревожный сигнал. Реагируйте спокойно, но быстро – остановитесь, проверьте уровень масла и долейте, если нужно. Если проблема не исчезает, придется обратиться к механикам.

Стоит знать, как реагировать на тревожные индикаторы приборной панели автомобиля / Коллаж 24 Канала фото vecteezy

Интересно знать Купили авто с правым рулем: может ли это стать проблемой

Проблема с аккумулятором. Индикатор батареи может указывать на проблемы с электричеством. По меньшей мере, проверьте клеммы аккумулятора, но здесь тоже стоит поехать к специалистам.

Индикатор батареи может указывать на проблемы с электричеством. По меньшей мере, проверьте клеммы аккумулятора, но здесь тоже стоит поехать к специалистам. Низкое давление в шинах. Светится значок шины? Проверьте давление во всех колесах манометром и подкачайте до рекомендованного уровня.

Светится значок шины? Проверьте давление во всех колесах манометром и подкачайте до рекомендованного уровня. Проблема с тормозами. Здесь особое внимание – красный знак тормозов требует немедленной остановки. Проверьте уровень тормозной жидкости и состояние тормозных колодок.

Здесь особое внимание – красный знак тормозов требует немедленной остановки. Проверьте уровень тормозной жидкости и состояние тормозных колодок. ABS (антиблокировочная система). Если горит ее индикатор, это значит, что тормоза работают, но в системе могут быть какие-то неисправности. Так что надо ехать в СТО.

Если горит ее индикатор, это значит, что тормоза работают, но в системе могут быть какие-то неисправности. Так что надо ехать в СТО. SRS (подушки безопасности). Этот индикатор сигнализирует о проблеме с подушками безопасности. Это не влияет на движение, но, сами понимаете, откладывать диагностику не стоит.

Этот индикатор сигнализирует о проблеме с подушками безопасности. Это не влияет на движение, но, сами понимаете, откладывать диагностику не стоит. ESP (системы стабилизации). Индикатор системы стабилизации может загораться на скользкой дороге. Если он не гаснет – проверьте датчики.

В общем, оставайтесь спокойным в любой ситуации. Изучите инструкцию к автомобилю и регулярно обслуживайте машину, чтобы избежать неожиданных проблем.