Пара, которую хвалили за то, что они выглядят "как братья", шокировала мир в 2023 году. Тогда они объявили, что прошли "первый в мире обмен плазмой между несколькими поколениями" вместе с отцом Джонсона, которому сейчас 71 год, чтобы попытаться оставаться вечно молодыми, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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В чем секрет успеха Брайана Джонсона

Важно! Не пытайтесь слепо следовать распорядку Брайана Джонсона. Это может крайне негативно повлиять на ваше здоровье и самочувствие.

После выхода своего нового документального фильма на Netflix "Не умирай: Человек, который хочет жить вечно", Джонсон в четверг посетил X, чтобы объяснить, как "построить семейную культуру здоровья и трудолюбия".

Джонсон и Талмейдж просыпаются в 5 утра, в полдень съедают свой "последний прием пищи за день" – сочетание овощей, орехов, семян и ягод – и в 20:30 ложатся спать.

Когда я ложусь спать в 20:30, первичное пищеварение завершается, и мой пульс в состоянии покоя составляет около 47 – 49 ударов в минуту, – недавно рассказал Джонсон на своем сайте. – Если я поем позже днем, мой пульс в состоянии покоя будет 55 – 58 ударов в минуту, потому что мое тело все еще переваривает пищу, и это ухудшит качество моего сна на ~30%.

Когда он укладывается в постель, он почти не крутится, поскольку Джонсон наслаждается глубоким и быстрым сном. Он говорит, что ему удалось достичь "идеального сна" частично благодаря вечернему ритуалу засыпания и отказу от ночной активности. Он также не употребляет кофеин и алкоголь.

Брайан Джонсон показал, как тренируется с сыном: смотрите видео

Неудивительно, что отец и сын заправляются стеком Blueprint от Джонсона, его комплексной программой добавок, которая доступна на Amazon. Тяжелый протокол Джонсона включает метформин для регулирования уровня глюкозы в крови и проферрин для выработки железа и эритроцитов.

Он придерживается веганской диеты, за исключением пептидов коллагена. Обычно он потребляет 2250 калорий в день, 130 граммов белка, 206 углеводов и 101 грамм жиров.

Завтрак – это протеиновая смесь с какао, оливковым маслом первого отжима и молоком с орехом макадамии, а обед в 9 утра – супервегетарианская тарелка.

Дуэт выносливости проводит ежедневную 60-минутную тренировку, которая сочетает в себе силовые, кардио, гибкость и баланс. Отжимания, подтягивания, приседания, скручивания на бицепс и 10 минут высокоинтенсивной интервальной тренировки (HIIT) – вот лишь некоторые из упражнений, входящих в программу. И, наконец, пара занимается "сфокусированной работой".

Отвечая на вопрос документального фильма о своих отношениях с Талмейджем, Джонсон сказал: "Талмейдж видит во мне свое будущее, а я вижу в Талмейдже свое прошлое".

Я думаю, что мы оба просто разговариваем сами с собой, когда ведем наши разговоры,

– добавил он.

Заметим, что интервьюер пошутил, что думал, "вы скажете, что считаете Талмейджа своим будущим". Джонсон отметил, что во многом это – правда!

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