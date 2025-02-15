Кэндис Клосс, член Mensa с IQ 136, говорит, что сожалеет о своем решении тестировать мужчин на встречах. По ее словам это "помешало" ей "найти настоящую любовь", пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. 24-летняя девушка тогда вызвала негативную реакцию, но отстояла свое решение, после чего хотела, чтобы ее вторая половинка имела такой же уровень интеллекта, как и она, но это не отработало на ее применении.

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Тестирование на уровень IQ лишило ее отношений

Спустя три года после того, как Кэндис объявила о проведении теста, она "отказалась" от тестов на интеллект и поделилась своими мыслями о "абсолютно глупом" требовании о первом свидании.

Я думаю, что это было совершенно глупо с моей стороны просить об этом моих кавалеров, и я очень жалею об этом сейчас. С момента прекращения теста я уже познакомилась с таким широким кругом людей, и я более не ограничена в романтических возможностях,

– рассказала девушка.

Она добавила, что чувствует меньшее давление, и свидание стало значительно приятнее. Кэндис понимает, что иногда люди могут не очень хорошо разбираться в бизнесе или политике, но очень хорошо разбираются в какой-то другой теме. И это ее очень удивило.

Что такое Mensa Говорится о самой большой и старейшей организации, которая объединяет людей, у которых высокий коэффициент интеллекта. Она состоит из локальных национальных организации, а также зонтичной организации Mensa International, с офисом в Кейторпе, Линкольншир, Англия.



Кэндис хотела, чтобы ее кавалеры имели высокий уровень IQ / Фото из инстаграма Клосс

Девушка все еще в поиске любви

Кэндис из Нью-Йорка говорит, что перестала проходить тесты еще и потому, что носить их с собой стало сложно. Она говорит, что "устала носить с собой тяжелые тестовые бумаги" и "все еще ищет" нужного человека.

Я все еще в поисках, но думаю, что отчасти потому, что я не встретила нужного человека, возникла в том, что я могу быть немного привередливой,

– призналась девушка.

Она заметила, что многие из тех, с кем она ходила на свидания, не знали о ее уровне IQ до определенного времени. И это, добавила она "помогло людям не быть отпугнутыми моим мозгом". В то же время, в прошлом ее поведение помешало ее шансам найти любовь.

Например, я уже исправила нескольких кавалеров, например, они неправильно произнесли слово, и они не выглядели слишком довольными. Я не пытаюсь быть всезнайкой, если это скорее попытка помочь им, но это лишь поставить в неловкое положение. Мужчинам нравится чувствовать себя уверенно и так, будто они не имеют преимуществ,

– добавила она.

Модель OnlyFans, которая зарабатывает на сайте 47 000 фунтов стерлингов в месяц, также планирует завершить путешествие на все 50 штатов США до конца года. Она говорит, что ее путешествия помогли ей осознать, что она может быть "самым тупым" человеком в других частях мира.

"Все мои друзья очень старшие, я не имею ничего общего с людьми моего возраста. Я не понимаю ссылок на поп-культуру или их шутки, и у меня нет времени на просмотр вирусных видео", – добавила Кэндис.



Кэндис Клосс зарабатывает по 47 тысяч фунтов в месяц / Фото из инстаграма Клосс

Она отметила, что ее лучшая подружка 40 лет. Сама девушка много читает о маркетинге, биохимии, недвижимости и финансах. Почему это делается как для удовольствия, так и для углубления собственных знаний.

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