Мрак навис над Коньяком: производители алкоголя готовятся к последствиям торговой распри ЕС и Китая

В виноградарском регионе на западе Франции производители обеспокоены торговым спором между Европейским Союзом и Китаем. Над Коньяком, маленьким городком, который дал название самому известному французскому бренди, нависает мрак.

Отрасль процветала десятилетия, но стремительный рост инфляции привел к падению продаж за рубежом. В 2023 году экспорт коньяка упал более чем на пятую часть (при этом поставки в Китай достигали 1,7 миллиарда евро, что принесло производителям доход в 1 миллиард), а нынешний урожай уже был под угрозой из-за болезней и плохой погоды, пишет Reuters.

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"Последствия будут катастрофическими": как Китай может стать причиной падения Коньяка

Между тем Пекин вознамерился проводить политику "око за око" против ведущего производителя алкоголя в регионе (ЕС вводит более высокие пошлины на китайские электромобили). Правительство Франции заявило, что меры Пекина в отношении бренди нарушают правила свободной торговли. Европейская комиссия планирует обжаловать этот шаг во Всемирной торговой организации.

Как бы там ни было, а многие производители коньяка опасаются, что Брюссель и французское правительство в итоге все же принесут отрасль в жертву, чтобы защитить гораздо большую европейскую автомобильную промышленность от дешевых китайских электромобилей. Они не видят, чтобы где-то во власти предлагали хоть какое-то потенциальное решение.

Меры Пекина по коньяку уже повлияли на французский сектор роскоши. Акции LVMH, Remy Cointreau и Pernod Ricard, которые продают элитные коньяки Hennessy, Remy Martin и Martell соответственно, резко упали.

Пекин вознамерился проводить политику "око за око" против производителей коньяка / Коллаж 24 Канала фото freepik и Lost in Bordeaux

Марк Фесно, бывший министр сельского хозяйства Франции, сказал, что очевидно, что Китай нацелился на Францию: "Коньяк – это Франция, поэтому мы видим дипломатическую игру Китая".

С пятницы, 11 октября, импортеры коньяка из Европейского Союза должны вносить страховые депозиты от 34,8% до 39% от стоимости импорта, в соответствии с временными мерами, объявленных Китаем во вторник. А если эти меры станут постоянными, дополнительные пошлины приведут к падению экспорта в Китай, который является вторым по объему рынком сбыта коньяка после США.

Эммануэль Пинтюро из 90-летнего коньячного дома Painturaud Frères Cognac сказал, что реакция Пекина вызывает особое беспокойство, поскольку китайские потребители обычно покупают самые старые и самые дорогие коньяки. И так уже продолжается чуть ли не 250 лет. Да и вообще, почти весь произведенный коньяк экспортируется.

Впрочем, председатель генерального союза виноградарей Коньяка UGVC Энтони Брюн сказал, что перспективы отрасли были мрачными еще до того, как Китай объявил о своих мерах. А "если к этому добавить потерю второго рынка, последствия будут катастрофическими".