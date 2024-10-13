Галузь процвітала десятиліття, але стрімкий ріст інфляції призвів до падіння продажів за кордоном. У 2023 році експорт коньяку впав більш ніж на п'яту частину (при цьому поставки до Китаю сягали 1,7 мільярда євро, що принесло виробникам дохід у 1 мільярд), а цьогорічний урожай вже був під загрозою через хвороби та погану погоду, пише Reuters.

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"Наслідки будуть катастрофічними": як Китай може стати причиною падіння Коньяку

Тим часом Пекін намірився проводити політику "око за око" проти провідного виробника алкоголю в регіоні (ЄС запроваджує вищі мита на китайські електромобілі). Уряд Франції заявив, що заходи Пекіна щодо бренді порушують правила вільної торгівлі. Європейська комісія планує оскаржити цей крок у Світовій організації торгівлі.

Хай там як, а багато виробників коньяку побоюються, що Брюссель і французький уряд у підсумку все ж принесуть галузь у жертву, щоб захистити набагато більшу європейську автомобільну промисловість від дешевих китайських електромобілів. Вони не бачать, щоб десь у владі пропонували бодай якесь потенційне рішення.

Заходи Пекіна щодо коньяку вже вплинули на французький сектор розкоші. Акції LVMH, Remy Cointreau і Pernod Ricard, які продають елітні коньяки Hennessy, Remy Martin і Martell відповідно, різко впали.

Пекін намірився проводити політику "око за око" проти виробників коньяку / Колаж 24 Каналу фото freepik і Lost in Bordeaux

Марк Фесно, колишній міністр сільського господарства Франції, сказав, що очевидно, що Китай націлився на Францію: "Коньяк – це Франція, тому ми бачимо дипломатичну гру Китаю".

З п'ятниці, 11 жовтня, імпортери коньяку з Європейського Союзу повинні вносити страхові депозити від 34,8% до 39% від вартості імпорту, відповідно до тимчасових заходів, оголошених Китаєм у вівторок. А якщо ці заходи стануть постійними, додаткові мита призведуть до падіння експорту до Китаю, який є другим за обсягом ринком збуту коньяку після США.

Еммануель Пінтюро з 90-річного коньячного дому Painturaud Frères Cognac сказав, що реакція Пекіна викликає особливе занепокоєння, оскільки китайські споживачі зазвичай купують найстаріші та найдорожчі коньяки. І так вже триває чи не 250 років. Та й узагалі, майже весь вироблений коньяк експортується.

Утім, голова генеральної спілки виноградарів Коньяку UGVC Ентоні Брюн сказав, що перспективи галузі були похмурими ще до того, як Китай оголосив про свої заходи. А "якщо до цього додати втрату другого ринку, наслідки будуть катастрофічними".