И хотя смириться с этим очень трудно – нужно признать реальность. А для этого надо знать несколько ее признаков, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Вот 5 индикаторов того, что отношения подходят к концу
Итак, как узнать, что вас больше не любят, а главное – является ли ваше осознание обоснованным, или это просто игры разума? Вот 5 признаков, что часто являются надежными индикаторами конца отношений.
- Человек перестает заботиться о вас. Было время, когда он хотел знать о вас все: ваши мысли, взгляды, желания, как прошел ваш день, что вы хотели поесть – а теперь его все меньше и меньше волнует то, что с вами происходит. Он становится менее вовлеченным в вашу жизнь, и это часто является признаком того, что его чувства изменились.
- Человек проводит много времени вне дома. Если он не бывает дома или не придает такого значения тому, чтобы быть рядом с вами, как раньше, это может свидетельствовать о том, что он разлюбил или в процессе. Если он проводит много времени вне дома, это может быть отчасти потому, что дом больше не кажется ему счастливым местом, и что он не хочет находиться с вами в одном пространстве.
Смириться с тем, что вас больше не любят, очень трудно – но нужно признать реальность / Фото bristekjegor@freepik
- Вы больше не занимаетесь сексом. Нельзя игнорировать этот признак того, что между вами что-то изменилось. Несмотря на нюансы (каждая пара индивидуальна, не каждая даже занимается сексом), отсутствие секса часто является показателем того, что что-то не так, потому что вы больше не выражаете себя через физическую близость. Ваша пара больше не испытывает желания физической и эмоциональной близости, которую приносит секс, и это может означать, что она разлюбила.
- Человек отгораживается от вас. Если он слишком критично относится к вашим действиям или раздражен тем, что вы говорите или делаете (чаще, чем обычно) – вполне вероятно, что он начал терять любовь. Особый признак – то, что когда-то казалось ему в вас смешным, милым или трогательным, теперь раздражает. Любовь может скрывать многое, а когда эта оболочка исчезает, исчезает и большая часть привязанности.
- Кажется, что человек не скучает по вам. Если раньше вы были в постоянном контакте, а теперь общаетесь намного реже, или если вы заметили, что он скучал по вам намного больше, например в отъезде, – вам следует бить тревогу. Это является четким показателем того, что что-то важное изменилось, и что человек больше не испытывает к вам тех же чувств.