По меньшей мере, надо избежать ошибок, которые могут все испортить. 24 Канал благодаря GQ рассказывает о самой большой такой ошибке.

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После такого второго шанса не будет

Эксперты имеют множество советов, как избегать ошибок на первом свидании. Например, не опаздывать, не говорить слишком много и давать собеседнику говорить, не быть грубым или выпендриваться и так далее. Но есть одна ошибка, которая может быть катастрофической, поскольку не даст нам и шанса на вторую встречу.

Мэтт Хасси, эксперт по вопросам отношений и автор тематических бестселлеров, название ее – это фальшивая уязвимость. То есть мы должны быть готовыми быть уязвимыми, чтобы налаживать связи с человеком, сближаться и вызывать у них искренний интерес, но – есть фальшивый тип уязвимости, и он может иметь противоположный эффект.

Что я считаю настоящим дефицитом в наше время – это настоящая уязвимость. Есть много фальшивой уязвимости, людей, которые насыщают разговор своими "путешествиями героя",

– говорит Мэтью.

Эксперт советует избегать фальшивой уязвимости на свиданиях / Фото katemangostar@freepik

Это, к примеру, истории, в которых человек был в очень плохом положении в жизни, но потом преодолел это. Это звучит так, будто вы пытаетесь сказать: "Посмотрите, как все было плохо, и посмотрите, какой я замечательный". В этом нет ничего плохого, но это не показывает, какой вы на самом деле.

Хасси объясняет, что у людей часто есть "сценарии", которые они тщательно выстраивают и проговаривают, чтобы выглядеть более потрясающе – но они на самом деле не помогают наладить связь. Ошибка в том, что мы не даем себе быть уязвимыми с человеком, который нас интересует, потому что не позволяем ему познать нас настоящих. То есть мы становимся фальшивыми.

Эксперт акцентирует еще одну важную ошибку – не задавать вопросов и говорить только о себе. Так может сложиться впечатление, что вас не очень интересует собеседник или это само свидание. И так же неправильно пытаться задавать все вопросы мира, потому что это лишь способ не рассказывать о себе.