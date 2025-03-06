Вы можете улучшить свои отношения в паре с помощью всего одного предложения

Есть много причин, почему пара не работает, но иногда это можно изменить простым действием. И все, что нужно – это несколько слов. По крайней мере, если именно отсутствие общения вредит союзу.

Конечно, если к этой есть еще и другие проблемы, слов может быть недостаточно. Но знать об этом подходе стоит, пишет 24 Канал благодаря GQ.

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Иногда лишь несколько слов способны улучшить близость и доверие в паре

Психологи и семейные терапевты с многолетним опытом обнаружили, что некоторым парам просто необходимо восстановить связь. То есть воссоздать близость, которая выходит за рамки секса.

Укрепление эмоциональной связи может показаться сложной задачей, но, как говорит доктор Джеффри Бернстайн, есть простая фраза, которая может иметь невероятно положительное влияние на этот фундаментальный аспект улучшения отношений.

Вот она: "Расскажи мне больше". Почему это работает? Потому что эта фраза может "укрепить эмоциональную близость, легче устранять конфликты и дать вашей паре почувствовать, что ее действительно услышали".

Иногда проблему в отношениях можно устранить простым действием, точнее – фразой / Фото vk.studio@vecteezy

Попросив половинку рассказать вам больше о том, что ее беспокоит (будь то вопросы работы, семьи или в целом отношений), вы показываете, что заинтересованы в ее проблемах, что хотите активно слушать, что хотите помочь ей почувствовать себя в безопасности и рассказать о том, что происходит. А еще – что ее чувства являются обоснованными.

И это все не значит, что вы должны обязательно найти решение. Просто иногда нам нужно лишь быть услышанными.

Однако не используйте эту фразу только в плохие или сложные моменты. Показывайте заинтересованность и готовность слушать и в хорошие времена, когда есть позитивные новости, когда ваша пара чем-то взволнована. Только так вы сможете действительно построить близость и доверие, необходимую в отношениях.

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