Женщина, продавшая девственность голливудской звезде, назвала причину, почему пошла на такой шаг

Продав свою девственность голливудской звезде за 1,6 миллиона фунтов стерлингов, Лаура раскрыла печальную причину, по которой она решилась на этот поступок. Она объяснила, почему решилась на такой шаг, который многие люди вокруг могут осудить.

В то время как каждый ожидает, что его первый раз будет незабываемым, 22-летняя Лаура из Манчестера решила использовать свою девственность в собственную пользу и заработать на этом деньги. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание The Daily Mail.

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Продала девственность звезде "категории A"

Несмотря на то, что она получила судьбоносную сумму и оказалась в постели с голливудской звездой, студентка рассказала, почему записалась в эскорт-агентство Cinderella Escorts. Она сделала это так, чтобы заняться сексом впервые, потому что тот, с кем она это сделает, вряд ли стал бы ее партнером навсегда. Лаура называет себя "рациональным человеком" и не жалеет о своем поступке. Обратим внимание, что в мире активно обсуждали Бонни Блу, которая переспала с более 1000 мужчин за 12 часов, и не пренебрегала звать к себе в спальню девственных студентов.



Лаура продала свою девственность на аукционе / Фото Cinderella Escort

Теперь, после продажи своей девственности на аукционе, британская студентка поделилась своими соображениями в интервью.

Я рада, что приняла это решение, поскольку я мыслю очень рационально как человек. Вероятность того, что я потеряла бы девственность с кем-то, кто все равно никогда не женился бы на мне, была очень высокой. Для меня это было того не стоит,

– подчеркнула она.

Затем она посещала мероприятия, чтобы встретиться с потенциальными покупателями, прежде чем через несколько месяцев начался процесс конкурентных торгов. Она таки переспала с богатым актером, который также был гостем на частном острове опального голливудского миллиардера Джеффри Эпштейна. После этого Лора планировала стать "сладенькой крошкой" и позволять богатым мужчинам обожать ее, чтобы зарабатывать деньги, требуя от заинтересованных мужчин 30 000 фунтов стерлингов ежемесячно за ее компанию.



Мужчина, с которым спала Лаура, был гостем на острове Эпштейна / Фото Cinderella Escort

О своем поступке не жалеет

Через год после того, как она потеряла девственность и стала богаче на 1,6 миллиона фунтов стерлингов, студентка не жалеет о том, как она это сделала, и имеет план, как и в дальнейшем оставаться богатой.

Деньги, которые она заработала, заставили ее почувствовать, что она "живет во сне", объясняет она.

Когда моя девственность была куплена, мы договорились о дне, когда я была приглашена в отель, чтобы провести с ним ночь. В тот же день он привел с собой врача, чтобы заранее подтвердить подлинность моей девственности. На самом деле это было ничем иным, как заказом эскорта, с той разницей, что я никогда раньше не занималась сексом, а сумма была намного выше,

– вспоминает она.

Лаура сказала, что "подружилась с идеей" потерять девственность таким способом, и убедилась, что четко сообщила покупателю о своих сексуальных предпочтениях, прежде чем они дошли до этого.



Девушка не жалеет о том, что она сделала / Фото Cinderella Escort

"Я не думаю, что кто-то должен вмешиваться и указывать мне, с кем я должна заниматься сексом, в конце концов, это мое тело, и я свободная и независимая женщина", – подчеркнула девушка.

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Напоследок Лаура отметила, что она совершеннолетняя. И что она целиком и полностью осознавала свое решение.