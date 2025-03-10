Жінка, котра продала цноту голлівудській зірці, назвала причину, чому пішла на такий крок

Продавши свою цноту голлівудській зірці за 1,6 мільйона фунтів стерлінгів, Лаура розкрила сумну причину, через яку вона зважилася на цей вчинок. Вона пояснила, чому наважилась на такий крок, який багато людей навколо можуть засудити.

У той час як кожен очікує, що його перший раз буде незабутнім, 22-річна Лаура з Манчестера вирішила використати свою незайманість на власну користь і заробити на цьому гроші. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на видання The Daily Mail.

Варте уваги Неможливо відірвати погляду: ТОП найгарячіших діджейок зі всього світу, серед них – українка

Продала цноту зірці "категорії A"

Попри те, що вона отримала доленосну суму і опинилася в ліжку з голлівудською зіркою, студентка розповіла, чому записалася в ескорт-агентство Cinderella Escorts. Вона зробила це так, щоб зайнятися сексом вперше, тому що той, з ким вона це зробить, навряд чи став би її партнером назавжди. Лаура називає себе "раціональною людиною" і не шкодує про свій вчинок. Звернімо увагу, що у світі активно обговорювали Бонні Блу, яка переспала з понад 1000 чоловіків за 12 годин, і не нехтувала кликати до себе у спальню незайманих студентів.



Лаура продала свою цноту на аукціоні / Фото Cinderella Escort

Тепер, після продажу своєї цноти на аукціоні, британська студентка поділилася своїми міркуваннями в інтерв'ю.

Я рада, що прийняла це рішення, оскільки я мислю дуже раціонально як людина. Ймовірність того, що я втратила б цноту з кимось, хто все одно ніколи не одружився б зі мною, була дуже високою. Для мене це було того не варте,

– наголосила вона.

Потім вона відвідувала заходи, щоб зустрітися з потенційними покупцями, перш ніж через кілька місяців розпочався процес конкурентних торгів. Вона таки переспала з багатим актором, який також був гостем на приватному острові опального голлівудського мільярдера Джеффрі Епштейна. Після цього Лора планувала стати "солоденькою крихіткою" і дозволяти багатим чоловікам обожнювати її, щоб заробляти гроші, вимагаючи від зацікавлених чоловіків 30 000 фунтів стерлінгів щомісяця за її компанію.



Чоловік, з яким спала Лаура, був гостем на острові Епштейна / Фото Cinderella Escort

Про свій вчинок не шкодує

Через рік після того, як вона втратила цноту і стала багатшою на 1,6 мільйона фунтів стерлінгів, студентка не шкодує про те, як вона це зробила, і має план, як і надалі залишатися багатою.

Гроші, які вона заробила, змусили її відчути, що вона "живе уві сні", пояснює вона.

Коли моя цнота була куплена, ми домовилися про день, коли я була запрошена в готель, щоб провести з ним ніч. Того ж дня він привів із собою лікаря, щоб заздалегідь підтвердити справжність моєї цноти. Насправді це було нічим іншим, як замовленням ескорту, з тією різницею, що я ніколи раніше не займалася сексом, а сума була набагато вищою,

– пригадує вона.

Лаура сказала, що "подружилася з ідеєю" втратити цноту в такий спосіб, і переконалася, що чітко повідомила покупцеві про свої сексуальні вподобання, перш ніж вони дійшли до цього.



Дівчина не шкодує про те, що вона зробила / Фото Cinderella Escort

"Я не думаю, що хтось повинен втручатися і вказувати мені, з ким я повинна займатися сексом, зрештою, це моє тіло, і я вільна і незалежна жінка", – підкреслила дівчина.

Дивіться також Науковиця завела пікантний OnlyFans: її лекції набирають мільйони переглядів

Наостанок Лаура наголосила, що вона повнолітня. І що вона цілком і повністю усвідомлювала своє рішення.