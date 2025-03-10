В то время как каждый ожидает, что его первый раз будет незабываемым, 22-летняя Лаура из Манчестера решила использовать свою девственность в собственную пользу и заработать на этом деньги. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание The Daily Mail.

Стоит внимания Невозможно оторвать взгляд: ТОП самых горячих диджеек со всего мира, среди них – украинка

Продала девственность звезде "категории A"

Несмотря на то, что она получила судьбоносную сумму и оказалась в постели с голливудской звездой, студентка рассказала, почему записалась в эскорт-агентство Cinderella Escorts. Она сделала это так, чтобы заняться сексом впервые, потому что тот, с кем она это сделает, вряд ли стал бы ее партнером навсегда. Лаура называет себя "рациональным человеком" и не жалеет о своем поступке. Обратим внимание, что в мире активно обсуждали Бонни Блу, которая переспала с более 1000 мужчин за 12 часов, и не пренебрегала звать к себе в спальню девственных студентов.



Лаура продала свою девственность на аукционе / Фото Cinderella Escort

Теперь, после продажи своей девственности на аукционе, британская студентка поделилась своими соображениями в интервью.

Я рада, что приняла это решение, поскольку я мыслю очень рационально как человек. Вероятность того, что я потеряла бы девственность с кем-то, кто все равно никогда не женился бы на мне, была очень высокой. Для меня это было того не стоит,

– подчеркнула она.

Затем она посещала мероприятия, чтобы встретиться с потенциальными покупателями, прежде чем через несколько месяцев начался процесс конкурентных торгов. Она таки переспала с богатым актером, который также был гостем на частном острове опального голливудского миллиардера Джеффри Эпштейна. После этого Лора планировала стать "сладенькой крошкой" и позволять богатым мужчинам обожать ее, чтобы зарабатывать деньги, требуя от заинтересованных мужчин 30 000 фунтов стерлингов ежемесячно за ее компанию.



Мужчина, с которым спала Лаура, был гостем на острове Эпштейна / Фото Cinderella Escort

О своем поступке не жалеет

Через год после того, как она потеряла девственность и стала богаче на 1,6 миллиона фунтов стерлингов, студентка не жалеет о том, как она это сделала, и имеет план, как и в дальнейшем оставаться богатой.

Деньги, которые она заработала, заставили ее почувствовать, что она "живет во сне", объясняет она.

Когда моя девственность была куплена, мы договорились о дне, когда я была приглашена в отель, чтобы провести с ним ночь. В тот же день он привел с собой врача, чтобы заранее подтвердить подлинность моей девственности. На самом деле это было ничем иным, как заказом эскорта, с той разницей, что я никогда раньше не занималась сексом, а сумма была намного выше,

– вспоминает она.

Лаура сказала, что "подружилась с идеей" потерять девственность таким способом, и убедилась, что четко сообщила покупателю о своих сексуальных предпочтениях, прежде чем они дошли до этого.



Девушка не жалеет о том, что она сделала / Фото Cinderella Escort

"Я не думаю, что кто-то должен вмешиваться и указывать мне, с кем я должна заниматься сексом, в конце концов, это мое тело, и я свободная и независимая женщина", – подчеркнула девушка.

Смотрите также Ученая завела пикантный OnlyFans: ее лекции набирают миллионы просмотров

Напоследок Лаура отметила, что она совершеннолетняя. И что она целиком и полностью осознавала свое решение.