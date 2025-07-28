Летний вайб с Adidas: 5 крутых моделей кроссовок для жаркого лета

Adidas продолжает радовать поклонников стильными и функциональными кроссовками, которые среди прочего и идеально подходят для лета. А выделить из модельного ряда можно 5 интересных пар.

О них в своем видео в ютубе рассказал "Кросятня". 24 Канал перескажет для вас мнение блогера, по его же словам, "помешанного на кроссовках".

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Какие модели кроссовок Adidas являются хитами этого лета 2025 года?

Эти 5 моделей кроссовок Adidas сочетают модный дизайн, комфорт и передовые технологии. Речь идет об OZMILLEN, FLOWBOOST, ADISTAR 3 (+ SPORTWEAR), RESPONSE SL и ADIZERO EVO SL. Далее о каждой паре подробнее.

Adidas OZMILLEN – это современная интерпретация легендарных Ozweego с ретро-дизайном 90-х. Верх из вентилирующей сетки и вставками из кожзаменителя – и вид имеет стильный, и обеспечивает дыхание. Пеноматериал AD+ гарантирует мягкость и комфорт для ежедневного ношения. Цена от 3000 до 4000 гривен делает их доступными, особенно с частыми скидками.

– это современная интерпретация легендарных Ozweego с ретро-дизайном 90-х. Верх из вентилирующей сетки и вставками из кожзаменителя – и вид имеет стильный, и обеспечивает дыхание. Пеноматериал AD+ гарантирует мягкость и комфорт для ежедневного ношения. Цена от 3000 до 4000 гривен делает их доступными, особенно с частыми скидками. Adidas FLOWBOOST – новинка с классическим треугольным дизайном. Благодаря легкому пеноматериалу Ultra Boost Light эти кроссовки ощущаются невесомыми, а мягкая подошва обеспечивает комфорт для длительных прогулок. Верх из дышащей сетки идеален для лета, хотя модель может быть слишком узкой для широкой стопы. Ограниченную палитру цветов компенсирует цена в 3000 до 4000 гривен.

Лучшие летние кроссовки Adidas по доступной цене: смотрите видео от "Кросятня"