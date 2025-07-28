28 липня, 13:27
Літній вайб з Adidas: 5 крутих моделей кросівок для спекотного літа
Основні тези
- Adidas має щонайменше 5 чудових літніх моделей кросівок – це OZMILLEN, FLOWBOOST, ADISTAR 3 (+ SPORTWEAR), RESPONSE SL та ADIZERO EVO SL.
- Пари поєднують сучасний дизайн, комфорт та передові технології, та прийнятні за цінами – від 3000 до 6000 гривень.
Adidas продовжує радувати шанувальників стильними та функціональними кросівками, які серед іншого й ідеально підходять для літа. А виокремити з модельного ряду можна 5 цікавих пар.
Про них у своєму відео в ютубі розповів "Кросятня". 24 Канал перекаже для вас думку блогера, за його ж словами, "помішаного на кросівках".
Дивіться також Цей "аудитор" носить напрочуд недорогий годинник – навіть попри те, що він Бен Аффлек
Які моделі кросівок Adidas є хітами цього літа 2025 року?
Ці 5 моделей кросівок Adidas поєднують модний дизайн, комфорт і передові технології. Мовиться про OZMILLEN, FLOWBOOST, ADISTAR 3 (+ SPORTWEAR), RESPONSE SL та ADIZERO EVO SL. Далі про кожну пару докладніше.
- Adidas OZMILLEN – це сучасна інтерпретація легендарних Ozweego з ретро-дизайном 90-х. Верх із вентилюючої сітки та вставками зі шкірозамінника – і вигляд має стильний, і забезпечує дихання. Піноматеріал AD+ гарантує м'якість і комфорт для щоденного носіння. Ціна від 3000 до 4000 гривень робить їх доступними, особливо з частими знижками.
- Adidas FLOWBOOST – новинка з класичним трикутним дизайном. Завдяки легкому піноматеріалу Ultra Boost Light ці кросівки відчуваються невагомими, а м'яка підошва забезпечує комфорт для тривалих прогулянок. Верх із дихаючої сітки ідеальний для літа, хоча модель може бути завузькою для широкої стопи. Обмежену палітру кольорів компенсує ціна у 3000 до 4000 гривень.
Найкращі літні кросівки Adidas за доступною ціною: дивіться відео від "Кросятня"
- Adidas ADISTAR 3 (+ SPORTWEAR) – бігові кросівки з універсальним застосуванням. Двокомпонентний піноматеріал Repetitor забезпечує комфорт як для бігу, так і для ходьби. Базова версія має сітчастий верх, а Sportwear – більш стильний 3D-дизайн із текстилю чи шкірозамінника. Ціна варіюється від 3500 до 6000 гривень, що робить їх дорожчими, але ця витрата виправдана.
- Adidas RESPONSE SL – вражають якістю матеріалів. Тут замша, вентилююча сітка з цікавим малюнком і численні технології. Пара схожа на OZMILLEN, але перевершує ті за зручністю та деталями. З ціною 3500 – 4500 гривень це вигідна пропозиція для тих, хто шукає якість за розумні гроші.
- Adidas ADIZERO EVO SL – ідеал для літа завдяки мінімалістичному дизайну та піноматеріалу Light Strike Pro, який балансує м'якість для ходьби та підтримку для бігу. Широкий носок і тонка сітка додають комфорту, а ціна близько 5000 гривень виправдана універсальністю.