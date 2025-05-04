И хотя больше всего он известен благодаря костюмам, в некоторых фильмах Бонд появлялся и в замечательных летних образах. По мнению GQ, пишет 24 Канал, его стиль можно очень хорошо дополнить некоторыми культовыми и актуальными парами кроссовок.
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Мужские летние кроссовки для мужчин: 5 пар в стиле Джеймса Бонда, чтобы носить их уже сегодня
Летние кроссовки в стиле Джеймса Бонда должны быть прохладными, легкими, минималистичными и, возможно, немного цветными. И есть пары, которые отвечают всем этим требованиям.
- Adidas Samba – это пара с богатой историей (появилась на свет в 50-х годах, когда и Джеймс Бонд появился в кино), которая продолжает доминировать в модных тенденциях и сегодня. Это кроссовки в ретро-спортивном стиле, которые есть в очень простых и классических версиях, а есть и в более ярких и особенных. Прекрасно сочетаются с шортами или брюками, и легко помогут вашему образу стать более изысканным.
- Veja Campo. Veja – испанский бренд, который получил большую популярность благодаря минималистичным и простым, но одновременно утонченным и изысканным кроссовкам, имеющих расслабленный стиль, который хорошо работает круглый год. Модель Campo имеет четкие линии и классический силуэт.
Стиль Бонда можно дополнить этими культовыми и актуальными парами кроссовок / Фото производителей
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- Nike Blazer Low'77 Vintage. Первая версия блейзеров появилась в 1970-х, как мы и видим из названия, а само название происходит от баскетбольной команды Portland Trail Blazers – ее игроки были одними из первых, кто обул кроссовки Nike на площадку. Эта модель идеально подходит для лета, и имеет тот ретро, спортивный и классический стиль, который очень хорошо сочетается с летним стилем Джеймса Бонда.
- Vans Authentic. Это первые кроссовки бренда, представлены под названием Style 44, когда марка еще не была известна как House of Vans. Кроссовки имеют простой дизайн со шнурками, резиновой подошвой и полотняным материалом. Эти кеды уже несколько десятилетий являются культовыми, а также эталоном классического минимализма и идеальной парой на лето, ведь основной материал там – брезент, то есть они прохладные и их можно стирать.