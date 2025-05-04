И хотя больше всего он известен благодаря костюмам, в некоторых фильмах Бонд появлялся и в замечательных летних образах. По мнению GQ, пишет 24 Канал, его стиль можно очень хорошо дополнить некоторыми культовыми и актуальными парами кроссовок.

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Мужские летние кроссовки для мужчин: 5 пар в стиле Джеймса Бонда, чтобы носить их уже сегодня

Летние кроссовки в стиле Джеймса Бонда должны быть прохладными, легкими, минималистичными и, возможно, немного цветными. И есть пары, которые отвечают всем этим требованиям.

Adidas Samba – это пара с богатой историей (появилась на свет в 50-х годах, когда и Джеймс Бонд появился в кино), которая продолжает доминировать в модных тенденциях и сегодня. Это кроссовки в ретро-спортивном стиле, которые есть в очень простых и классических версиях, а есть и в более ярких и особенных. Прекрасно сочетаются с шортами или брюками, и легко помогут вашему образу стать более изысканным.

– это пара с богатой историей (появилась на свет в 50-х годах, когда и Джеймс Бонд появился в кино), которая продолжает доминировать в модных тенденциях и сегодня. Это кроссовки в ретро-спортивном стиле, которые есть в очень простых и классических версиях, а есть и в более ярких и особенных. Прекрасно сочетаются с шортами или брюками, и легко помогут вашему образу стать более изысканным. Veja Campo. Veja – испанский бренд, который получил большую популярность благодаря минималистичным и простым, но одновременно утонченным и изысканным кроссовкам, имеющих расслабленный стиль, который хорошо работает круглый год. Модель Campo имеет четкие линии и классический силуэт.

Стиль Бонда можно дополнить этими культовыми и актуальными парами кроссовок / Фото производителей

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