Забудьте о мохито: каким на самом деле был любимый коктейль Эрнеста Хемингуэя

Чем знаменитее личность, тем больше мифов вокруг нее витает. К примеру, возьмем Эрнеста Хемингуэя. По сети распространяется немало рецептов его якобы любимых коктейлей.

Об одном из них мы должны были бы вам рассказать, поделиться рецептом, чтобы и вы могли воспроизвести любимый напиток именинника Эрнеста Хемингуэя. Впрочем, с этим коктейлем не все так однозначно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tasting Table.

Так каким был любимый коктейль Хемингуэя?

Прежде всего следует помнить, что письма и рассказы Хемингуэя полны подробных описаний его любимых баров и напитков, которые на протяжении жизни писателя менялись. Например, баре Harry's Bar в Венеции он наслаждался мартини. Но если мы говорим о ярких предпочтениях Хемингуэя, то сразу же приходят на ум дни, проведенные им на Карибах и Ки-Уэсте.

Это были времена, когда он наслаждался дайкири в баре Floridita. А также, если верить рассказам, Хемингуэя причащался мохито в баре La Bodeguita del Medio в Гаване, Куба. Впрочем, исследователь и автор Филип Грин, автор книги "To Have and Have Another: A Hemingway Cocktail Companion", шокировал всех поклонников писателя.

По его словам, записка, в которой фиксируется упоминание о мохито, – подделка. Поэтому, отсутствуют доказательства того, что Хемингуэй наслаждался этим коктейлем. Зато в более поздние годы он отдавал предпочтение подобному напитку, который получил название Gregorio's Rx.

Что за коктейль Gregorio's Rx?

Свое название этот напиток получил от капитана рыбацкой лодки Хемингуэя Pilar, которого звали Грегорио Фуэнтес. По словам Грина, он создал этот напиток как лекарство на случай, когда писатель чувствовал себя плохо. Как и мохито, этот коктейль готовят на основе рома, светлого, сока лайма или лимона, а также мяты.

Правда, вместо сахара или сахарного сиропа идет мед. Газированной воды нет. Несмотря на наличие мяты, этот напиток настолько же похож на дайкири, как и на мохито. Впрочем, он выделяется особым способом приготовления.



Напиток готовят в стакане, а состав напоминает мохито / Фото freepik

Как приготовить коктейль Gregorio's Rx?

По словам Грина, Грегорио Фуэнтес был довольно интересной личностью. Более того, он был одним из вдохновителей для рыбака в романе "Старик и море".

Так как приготовить этот напиток? Прежде всего для этого Фуэнтес использовал обычный стакан, а не шейкер. На дно сначала клали две столовые ложки меда, после этого – сок двух лимонов, листок мяты, два кубика льда и, наконец, ром.

Обратим внимание! Доподлинно неизвестно, действительно ли добавляли сок лимона. Возможно, это была ошибка перевода слова "limón verde", что с испанского означает "лайм".

К слову, любовь Хемингуэя к дайкири подтверждена письмами и другими документами. Его любимый вариант он пил в баре Floridita в Гаване. И он получил название Hemingway Daiquiri или Papa Doble.