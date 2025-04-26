Стать экспертом непросто, ведь множество факторов влияют на качество алкоголя. Но изучить основы – это как минимум то, с чего стоит начать, пишет 24 Канал со ссылкой на Lexir.

К теме Остановитесь, если вы до сих пор выбираете алкоголь наугад: вот как распознать качественный напиток

Хороший этот алкоголь или плохой: о фактах и предпочтениях

Еще раз заметим, что в целом понятия "хороший" и "плохой" являются достаточно субъективными, во многом здесь вопрос только личного вкуса. То есть если вы не любите сладкое, ликеры вряд ли станут тем, что вы приобретете в бар.

Знание собственных предпочтений и понимание того, каким должен быть вкус различных напитков, является хорошей основой для того, чтобы избегать плохого (для вас) алкоголя. Однако есть определенные признаки, которые указывают на то, что алкоголь объективно плохой.

Внешний вид.

Иногда вы можете определить, что алкоголь испортился, просто посмотрев на него. Напитки, которые подверглись чрезмерному воздействию воздуха и света (например из-за неплотной пробки или длительного пребывания под прямыми солнечными лучами), могут окисляться. Проще говоря, бутылка может быть привлекательной, но не покупайте, если она долго стояла на витрине.

(например из-за неплотной пробки или длительного пребывания под прямыми солнечными лучами), могут окисляться. Проще говоря, бутылка может быть привлекательной, но не покупайте, если она долго стояла на витрине. Виски станет бледнее и прозрачнее, а его вкус – тусклее. Вермут может приобрести уксусный привкус, а ликеры могут загустеть и кристаллизоваться. Итак, проверьте бутылку перед тем, как наливать, взвесьте, как долго она была открыта, и не забывайте хранить крепленые вина и аперитивы в холодильнике после открытия.

Вы можете отличить плохой алкоголь от хорошего благодаря этим 3 факторам / Коллаж 24 Канала фото freepik

Аромат.

Когда алкоголь перегоняют, там происходит ряд различных реакций. Одним из возможных результатов является метанол , а не этанол. Плохой алкоголь часто содержит метанольный компонент, и этого следует избегать. Метанол печет, а отравление им – не самая приятная вещь.

, а не этанол. Плохой алкоголь часто содержит метанольный компонент, и этого следует избегать. Метанол печет, а отравление им – не самая приятная вещь. Если вы понюхаете ликер и почувствуете запах антифриза, дезинфекции, то метанол, вероятно, не смогли полностью убрать во время дистилляции. Плохое вино будет пахнуть чем-то абразивным и резким, часто с кислыми лекарственными намеками, похожими на жидкость для снятия лака, уксус или растворитель для краски.

Мягкость.

Если жидкость проскользнула мимо тестов на зрение и обоняние, вы все равно сможете отличить хороший алкоголь от плохого по мягкости. Как это понимать? Смотрите, алкоголь сам по себе вызывает ощущение жжения. Чем выше процент алкоголя, тем сильнее. Так вот, ощущение мягкости означает, что когда вы глотаете напиток, и он попадает в горло, вы чувствуете тепло, а не жжение .

. Если напиток мягко согревает рот и усиливается во время глотания, это хороший признак. Если же вы пьете его так, будто он режет паяльной лампой слизистую оболочку горла, то, вероятно, вы можете классифицировать этот алкоголь как плохой.‍

Теперь вы знаете, на что обратить внимание, чтобы понимать, где хороший алкоголь, а где плохой. Но учитывайте при этом, что истинное качество любого алкогольного напитка в том, приносит ли он удовольствие тому, кто его пьет.