На кадрах, которые красавица выложила в своем инстаграме, она позирует в чрезвычайно крошечном бикини с леопардовым принтом. Подписчики не сдерживали эмоций, забрасывая Люсию Яворчекову как лайками, так и комментариями.
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Смелый образ Люсии взбудоражил сеть
Греция всегда занимает особое место в моем сердце,
– написала Люсия под публикацией.
Люсия Яворчекова взбудоражила сеть горячими фото / Фото из инстаграма Яворчековой
Ее новый пост наделал немало шума в сети. Подписчики фитнес-модели в восторге от нее. Они были максимально щедрыми как на лайки, так и на комментарии. Традиционно оставляем некоторые из них здесь:
- "Потрясающий вид и великолепное тело";
- "Чрезвычайно горячая королева";
- "Моя потрясающая, ты самая красивая в мире, ты очень, очень красивая";
- "Ты выглядишь невероятно красиво";
- "Моя любимая красивая сексуальная черная пантера";
- "Я люблю тебя".
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Люсия Яворчекова – одна из тех красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Она регулярно делится соблазнительными фото и видео, которые мгновенно будоражат пользователей сети.