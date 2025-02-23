В логотипе Ford есть маленькая деталь, которую люди не замечали годами, и ее история впечатляет

Ford Motor Company – шестой по величине автопроизводитель в мире и второй по величине в США. Неудивительно, что почти каждый может мгновенно узнать культовый сине-белый логотип бренда – не так ли?

Компания была основана Генри Фордом в 1903 году, и почти 122 года спустя оказывается, что некоторые люди только сейчас замечают одну едва заметную деталь в логотипе. О ней расскажет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Чем особенный логотип Ford

Если вы когда-нибудь видели автомобиль Ford, то знаете, что логотип относительно прост. Это темно-синий овал со словом "Ford", написанным белым курсивным шрифтом посередине. Но, по словам Моники Тернер в тиктоке, на самом деле существуют споры относительно того, как должна выглядеть одна из букв.

Моника Тернер поделилась видео, в котором она показала две разные версии логотипа – с небольшим завитком на втором стебле буквы "F" и без него. Лишь один из логотипов является настоящим символом Ford, но Моника призналась, что он оставил ее смущенной, как она и заявила: "Этот странный, потому что чем больше я смотрю на него, тем больше они оба выглядят неправильно".

Женщина обратила внимание на два логотипа Ford: смотрите видео

Это один из самых узнаваемых логотипов в мире. Этот логотип менялся со временем. Иногда это гораздо больший овал, иногда другие цвета – красный, черный, разные оттенки синего. Но единственное, что всегда оставалось неизменным – это собственно логотип,

– подчеркнула она.

Затем Моника спросила своих подписчиков, какой из двух логотипов они считают правильным, прежде чем показать, что настоящий логотип Ford всегда содержал завиток на букве "F" – несмотря на то, что многие люди клялись, что это не так.

Она объяснила: "Ответ – завиток. Он всегда был с завитком. Как вы считаете, это правильно? Я не знаю. Это то, чего я не знаю. Я недостаточно с ним знакома, но многие люди очень активно обсуждают именно этот логотип".

Комментаторы поста были озадачены, узнав правильный ответ, поскольку многие из них были убеждены, что логотип Ford не содержит завитка на букве "F". Однако бывший механик грузовиков Ford в комментариях объяснил, что официальный логотип всегда содержал завиток, тогда как версия без вихря была незащищенной авторским правом, которую часто можно увидеть на футболках, шапках и других товарах.

Логотип Ford содержит завиток / Фото Ford

Логотип основан на почерке Форда

В первые годы существования Ford Motor Company использовала несколько различных логотипов, а в 1909 году остановилась на одном, основанном на почерке основателя Генри Форда. Этот логотип не имел завитки на "F", но уже через два года, в 1911 году, логотип снова обновили, и он стал почти идентичным тому, которым мы пользуемся сейчас, более 100 лет спустя.

По данным Car Logos: "Логотип Ford не происходит непосредственно от подписи основателя Генри Форда. Однако типографика, используемая в логотипе, основана на его почерке".

Шрифт был создан Чайлдом Гарольдом Уилсом, инженером и дизайнером Ford Motor Company, который был близким соратником Генри Форда, путем изучения подписи Форда, а затем его адаптации для создания уникального и узнаваемого шрифта для логотипа компании,

– рассказывают специалисты.

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Непонятно, зачем был добавлен завиток на "F", но некоторые считают, что он мог быть сделан так, чтобы выглядеть как малая буква "E" для сына Генри Форда, Эдсела Форда, который стал президентом Ford Motor Company в 1919 году до своей смерти в 1943 году.