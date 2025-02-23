Компанія була заснована Генрі Фордом у 1903 році, і майже 122 роки по тому виявляється, що деякі люди лише зараз помічають одну ледь помітну деталь у логотипі. Про неї розповість 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Чим особливий логотип Ford

Якщо ви коли-небудь бачили автомобіль Ford, то знаєте, що логотип відносно простий. Це темно-синій овал зі словом "Ford", написаним білим курсивним шрифтом посередині. Але, за словами Моніки Тернер в тіктоці, насправді існують суперечки щодо того, як має виглядати одна з літер.

Моніка Тернер поділилася відео, в якому вона показала дві різні версії логотипа – з невеликим завитком на другому стеблі літери "F" і без нього. Лише один з логотипів є справжнім символом Ford, але Моніка зізналася, що він залишив її збентеженою, як вона і заявила: "Цей дивний, тому що чим більше я дивлюся на нього, тим більше вони обидва виглядають неправильно".

Жінка звернула увагу на два логотипи Ford: дивіться відео

Це один з найбільш впізнаваних логотипів у світі. Цей логотип змінювався з часом. Іноді це набагато більший овал, іноді інші кольори – червоний, чорний, різні відтінки синього. Але єдине, що завжди залишалося незмінним – це власне логотип,

– наголосила вона.

Потім Моніка запитала своїх підписників, який з двох логотипів вони вважають правильним, перш ніж показати, що справжній логотип Ford завжди містив завиток на букві "F" – попри те, що багато людей клялися, що це не так.

Вона пояснила: "Відповідь – завиток. Він завжди був із завитком. Як ви вважаєте, це правильно? Я не знаю. Це те, чого я не знаю. Я недостатньо з ним знайома, але багато людей дуже активно обговорюють саме цей логотип".

Коментатори допису були спантеличені, дізнавшись правильну відповідь, оскільки багато з них були переконані, що логотип Ford не містить завитка на букві "F". Однак колишній механік вантажівок Ford у коментарях пояснив, що офіційний логотип завжди містив завиток, тоді як версія без вихору була незахищеною авторським правом, яку часто можна побачити на футболках, шапках та інших товарах.

Логотип Ford містить завиток / Фото Ford

Логотип заснований на почерку Форда

У перші роки існування Ford Motor Company використовувала кілька різних логотипів, а в 1909 році зупинилася на одному, заснованому на почерку засновника Генрі Форда. Цей логотип не мав завитки на "F", але вже через два роки, у 1911 році, логотип знову оновили, і він став майже ідентичним тому, яким ми користуємося зараз, понад 100 років потому.

За даними Car Logos: "Логотип Ford не походить безпосередньо від підпису засновника Генрі Форда. Однак типографіка, що використовується в логотипі, заснована на його почерку".

Шрифт був створений Чайлдом Гарольдом Вілсом, інженером і дизайнером Ford Motor Company, який був близьким соратником Генрі Форда, шляхом вивчення підпису Форда, а потім його адаптації для створення унікального і впізнаваного шрифту для логотипа компанії,

– розповідають фахівці.

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Незрозуміло, навіщо було додано завиток на "F", але дехто вважає, що він міг бути зроблений так, щоб виглядати як мала літера "E" для сина Генрі Форда, Едсела Форда, який став президентом Ford Motor Company у 1919 році до своєї смерті у 1943 році.