Так что делать, если времени мало, а хочется чего-то вкусного и полезного? Пользователь romkocook в тиктоке поделился идеальным рецептом белкового завтрака, пишет 24 Канал.

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Этот вкусный, питательный и ленивый завтрак понравится всем

Хотите быстро и вкусно позавтракать без траты кучи времени на приготовление? Предлагаем чуть ли не идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет углубляться в высокую кухню.

Для этого простого завтрака нужны несколько ингредиентов, а именно:

4 яйца, основной источник белка.

Помидор, что добавляет свежести и вкуса.

Шпинат, чтобы зарядиться витаминами и микроэлементами.

Сыр для насыщенного вкуса и еще большей порции белка.

И специи по вашему вкусу.

Приготовление максимально простое: пергамент смазываем, смешиваем ингредиенты, посыпаем специями и сыром. Запекаем – и все, ваш завтрак готов.

Идеальный белковый завтрак для вашего тела: смотрите видео romkocook

Очень белковый, очень ленивый и очень вкусный завтрак. Просто, легко и классно для твоих мышц,

– уверяет автор видео.

И действительно, такой завтрак является отличным вариантом для тех, кто ценит свое время и заботится о теле. Попробуйте его хотя бы раз – и он имеет все шансы стать вашим любимым утренним ритуалом.