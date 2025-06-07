И имеют в виду несколько ключевых характеристик, которые делают аромат качественным и привлекательным. Как легко разобраться в этом, напишет 24 Канал.

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Что значит "хорошие мужские духи"

"Хорошие" духи должны быть из качественных составляющих, стойкими и раскрываться гармонично.

Ароматы для мужчин часто содержат древесные, пряные или цитрусовые ноты, которые ассоциируются с мужественностью. Например, ноты сандала, кедра или бергамота.

древесные, пряные или цитрусовые ноты, которые ассоциируются с мужественностью. Например, ноты сандала, кедра или бергамота. На Makeup.ua отмечают, что хорошие ароматы будут иметь концентрацию Eau de Parfum или Parfum, то есть от 15 до 40 процентов ароматических масел в содержании.

Eau de Parfum или Parfum, то есть от 15 до 40 процентов ароматических масел в содержании. Стойкость хорошего парфюма должна колебаться в диапазоне 6 – 12 часов. Скажем, Creed Aventus или Tom Ford Oud Wood считают эталонами.

хорошего парфюма должна колебаться в диапазоне 6 – 12 часов. Скажем, Creed Aventus или Tom Ford Oud Wood считают эталонами. По информации Brocard.ua, популярные ароматы обладают способностью оставаться выразительными, заметными для окружающих, но не перегружать их навязчивым шлейфом.

Вот и все об объективных факторах – дальше начинают действовать субъективные.

Хороший мужской парфюм, как пишут на Parfums.ua, надо подбирать индивидуально. Потому что есть такой фактор как химия кожи , и на каждом конкретном человеке аромат может разрываться по-разному.

, и на каждом конкретном человеке аромат может разрываться по-разному. Заметную роль играет восприятие вашего запаха окружением. К примеру, отзывы на Notino.ua свидетельствуют, что ароматы с теплыми нотами (ваниль, амбра) или пряными (кардамон, перец) чаще воспринимают как привлекательные. Но если эти ноты не сыграют с химией вашего тела – вместо симфонии может получиться какофония.

Есть несколько ключевых характеристик, которые делают духи качественными и привлекательными / Фото freepik

Как выбрать хороший парфюм и несколько примеров таких

Так как же выбрать для себя хороший парфюм? Очень просто:

Протестируйте парфюм на своей коже, чтобы понимать, как сыграет с ним химия вашего тела.

Учтите сезон – свежие ароматы для лета, теплые для зимы.

Проверяйте стойкость – чтобы держался минимум 6 часов.

И, конечно, избегайте подделок – покупайте в проверенных магазинах.

Вот 3 примера хороших мужских духов, еще и не за все деньги мира: