И в день рождения Джорджо Армани, который он отмечает 11 июля, 24 Канал назовет три аромата от Armani, среди которых каждый мужчина может найти вариант для себя. Пусть ваша коллекция парфюмов пополнится утонченным ароматом, который подчеркнет ваш характер и неудержимый дух.

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Какие духи Армани купить мужчине?

Acqua di Gio Pour Homme



Acqua di Gio Pour Homme / Фото Armani

Ноты: бергамот, морские ноты, кедр, а также мускус.

Это свежий, чистый, морской аромат. Он выделяется цитрусовыми и древесными аккордами.

Если говорить о стойкости, то держится этот парфюм на протяжении 6 – 8 часов. А его шлейф – умеренный.

Подойдет этот аромат для мужчин от 20 до 50 лет, которые ценят свежесть. А носить его стоит на каждый день, в офис или для летних прогулок. Идеальная пора – весна и лето.

Что мы рекомендуем? Наносите на чистую кожу, а также сочетайте этот аромат со стилем кэжуал.

Code Profumo



Code Profumo / Фото Armani

Ноты: мандарин, кардамон, бобы тонка и амбра.

Перед нами теплый, чувственный аромат. Он отличается сладкими и пряными нотами.

Если говорить о стойкости, то держится он в течение 8 – 10 часов. В то же время следует быть готовыми к тому, что его шлейф интенсивный.

Подойдет этот аромат мужчинам от 25 до 45 лет, которые ценят изысканные образы. А вот носить его стоит на свидания, вечерние мероприятия, а также бизнес-ужины. Правда, он слишком интенсивный для жаркой погоды, поэтому отложите его на прохладные дни или осень или зиму.

Что мы рекомендуем? Этот парфюм лучше наносить на шею. А еще он прекрасно подойдет к костюмам. Да-да, всюду эти проклятые костюмы, и не говорите.

Stronger With You



Stronger With You / Фото Armani

Ноты: кардамон, ананас, ваниль, а также каштан.

Этот парфюм имеет сладковатый, романтический аромат с пряными и фруктовыми акцентами. Держится он на протяжении 8 – 12 часов, а его шлейф – выраженный.

Этот аромат для более молодых мужчин – от 20 до 35 лет. Его стоит носить на свидания, вечеринки и неформальные встречи. А лучше всего он раскрывается осенью и зимой.

Что мы рекомендуем? Для максимального эффекта достаточно будет 1 – 2 распылений парфюма. Идеально его носить со стилем кэжуал или смарт-кэжуал.

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Напоследок напомним, что следует быть максимально осторожными, чтобы не приобрести подделку. Поэтому выбирайте духи у официальных представителей. Также не бросайтесь на слишком соблазнительные цены. Это один из показателей того, что с высокой вероятностью вас могут обмануть.