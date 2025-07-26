Женщин расспросили, какие духи им нравятся на мужчинах – и вот какие названия звучали чаще всего

Мужские духи призваны нравиться не только самим мужчинам, которые их носят, но и женщинам. Ведь часто духами пользуются как раз для того, чтобы усилить свою привлекательность.

Но научно определить, какие духи на мужчинах нравятся женщинам, сложно – этот процесс ближе к игре в догадки. Однако есть значительно более легкий путь – просто спросить, пишет 24 Канал со ссылкой на Fashionbeans.

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Какие духи на мужчинах женщины считают самыми привлекательными?

Издание решило разгадать одну из самых больших тайн мира мужских ароматов – определить парфюмы, которые больше всего привлекают женщин. Чтобы этого достичь, там пошли самым очевидным путем – обратились к источнику.

Журналисты опросили женщин в возрасте от 23 до 39 лет, и те с радостью рассказали, какие мужские духи любят больше всего. Мужчинам стоит взять это на заметку, ведь выбор духов будет влиять на их романтическую жизнь.

Лучший в целом – Calvin Klein CK One .

. Лучший для соблазнительных вечеров – Boss Bottled Night от Hugo Boss .

. Лучший для ощущения роскоши – Creed Aventus .

. Лучший для дневного и вечернего использования – Diesel Only the Brave .

. Лучший для вечернего свидания – Bleu de Chanel.

Журналисты опросили женщин, и те назвали мужские духи, которые любят больше всего / Смотрите фото производителей

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Лучший для классической привлекательности – Tom Ford Grey Vetiver .

. Лучший для повышения уверенности – Dior Sauvage .

. Лучший для спортивного стиля – Chanel Allure Homme Sport .

. Лучший для прохладной погоды – Y от Yves Saint Laurent .

. Лучший для уютных вечеров – Jean Paul Gaultier Le Male .

. Лучший для ежедневного использования – Polo Ralph Lauren Red Rush.

В общем, женщины называют чаще всего среди своих любимых мужских парфюмов Calvin Klein CK One и Bleu de Chanel – они имеют свежие цитрусовые ароматы, универсальные и легкие для ежедневного использования.

А зимой начинают больше отдавать предпочтение духам с нотами амбры, ванили и мускуса, например Boss Bottled Night или Dior Sauvage, которые, похоже, являются более соблазнительными.