Однако – действительно существуют ароматы, разработанные специально для вкусов и ожиданий мужчин. Вот именно о подборке таких расскажет сегодня 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Рассказываем о 25 топовых мужских парфюмов 2025 года, протестированных экспертами

Некоторые ароматы сезонные, подходят для лета или зимы, другие правильно будут звучать только при определенных обстоятельствах, например в офисе или на романтическом свидании. Но ясная правда одна: аромат – это очень мощный инструмент.

Он вызывает у людей определенные эмоции, возвращает в прошлое, дополняет образ и тому подобное. Вот только выбрать свой знаковый аромат – задача нелегкая. Чтобы помочь вам в этом, специалисты издания протестировали множество парфюмов – наносили их в начале дня на шею, запястья и грудь, и оставляли на коже на день.

Они учитывали мгновенный эффект, проекцию – насколько далеко от кожи ощущается запах, и стойкость. Также не забыли и про внешний вид флакона и соотношение цены и качества. В итоге удалось сформировать перечень из 25 лучших мужских духов 2025 года. Вот он:

Каждый из этих духов содержит секрет идеального аромата для мужчины, и каждый – особенный / Коллаж 24 Канала фото производителей