Жінок розпитали, які парфуми їм подобаються на чоловіках – і ось які назви звучали найчастіше

Чоловічі парфуми покликані подобатися не тільки самим чоловікам, які їх носять, а й жінкам. Адже часто парфумами користуються якраз задля того, щоб посилити свою привабливість.

Але науково визначити, які парфуми на чоловіках подобаються жінкам, складно – цей процес ближчий до гри в здогадки. А проте є значно легший шлях – просто запитати, пише 24 Канал із посиланням на Fashionbeans.

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Які парфуми на чоловіках жінки вважають найпривабливішими?

Видання вирішило розгадати одну з найбільших таємниць світу чоловічих ароматів – визначити парфуми, які найбільше приваблюють жінок. Щоб цього досягти, там пішли найочевиднішим шляхом – звернулися до джерела.

Журналісти опитали жінок віком від 23 до 39 років, і ті радо розповіли, які чоловічі парфуми люблять найбільше. Чоловікам варто взяти це на замітку, адже вибір парфумів впливатиме на їхнє романтичне життя.

Найкращий загалом – Calvin Klein CK One .

. Найкращий для спокусливих вечорів – Boss Bottled Night від Hugo Boss .

. Найкращий для відчуття розкоші – Creed Aventus .

. Найкращий для денного та вечірнього використання – Diesel Only the Brave .

. Найкращий для вечірнього побачення – Bleu de Chanel.

Журналісти опитали жінок, і ті назвали чоловічі парфуми, які люблять найбільше / Дивіться фото виробників

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Найкращий для класичної привабливості – Tom Ford Grey Vetiver .

. Найкращий для підвищення впевненості – Dior Sauvage .

. Найкращий для спортивного стилю – Chanel Allure Homme Sport .

. Найкращий для прохолодної погоди – Y від Yves Saint Laurent .

. Найкращий для затишних вечорів – Jean Paul Gaultier Le Male .

. Найкращий для щоденного використання – Polo Ralph Lauren Red Rush.

Загалом, жінки називають найчастіше серед своїх улюблених чоловічих парфумів Calvin Klein CK One і Bleu de Chanel – вони мають свіжі цитрусові аромати, універсальні й легкі для щоденного використання.

А взимку починають більше віддавати перевагу парфумам із нотами амбри, ванілі та мускусу, як-от Boss Bottled Night або Dior Sauvage, які, схоже, є більш спокусливими.