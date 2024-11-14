Так почему бы не узнать о ней? По меньшей мере, эта информация может помочь вам решить, стоит ли попробовать на себе новый образ. 24 Канал со ссылкой на wikiHow предоставляет подробное руководство лучших мужских причесок для всех 12 знаков Зодиака.

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Какая мужская прическа будет соответствовать вашему астрологическому знаку

Овны не боятся отрезать пряди и делать смелые заявления своими прическами. Военная стрижка будет соответствовать их напряженному стилю жизни. И все, что нужно, это немного воска для укладки, чтобы держать ее в форме. Овны часто просят выбрить бока и затылок высоко и плотно, но также можно оставлять 1 – 2 сантиметра на макушке с высоким или средним выбриванием.

не боятся отрезать пряди и делать смелые заявления своими прическами. Военная стрижка будет соответствовать их напряженному стилю жизни. И все, что нужно, это немного воска для укладки, чтобы держать ее в форме. Овны часто просят выбрить бока и затылок высоко и плотно, но также можно оставлять 1 – 2 сантиметра на макушке с высоким или средним выбриванием. Чувственные и рассудительные Тельцы ценят вневременной стиль, который легко поддерживать. Отпустите длинные волосы и поэкспериментируйте с различными стилями, чтобы увидеть, что подходит вашей форме лица. Завяжите волосы в мужской пучок, хвост или распустите естественные волны. Если у вас текстурированные волосы, используйте шампунь, кондиционер и крем, способствующие завиванию, чтобы уложить их в совершенстве.

Овен, Телец, Близнецы и Раки / Иллюстрации причесок для мужчин от wikiHow

Известны интеллектом и нерешительностью, Близнецы нуждаются в элегантной прическе, которая не будет мешать их графику. Выбирайте стрижку боб-каре в деловом стиле, чтобы выглядеть профессионально на рабочем месте, но убедитесь, что она достаточно длинная, чтобы вы могли укладывать ее так, как вам нравится, когда вы не в офисе. Просите парикмахера делать коническую стрижку, а также используйте помаду для ухода за волосами.

нуждаются в элегантной прическе, которая не будет мешать их графику. Выбирайте стрижку боб-каре в деловом стиле, чтобы выглядеть профессионально на рабочем месте, но убедитесь, что она достаточно длинная, чтобы вы могли укладывать ее так, как вам нравится, когда вы не в офисе. Просите парикмахера делать коническую стрижку, а также используйте помаду для ухода за волосами. Заботливые, эмоциональные и интуитивные, Раки предпочитают простой стиль, который не требует много времени. Выбирайте короткую стрижку или выбритую голову, чтобы вспомнить о молодости. Но не забывайте регулярно посещать парикмахера, чтобы избежать лохматого и неухоженного вида.

предпочитают простой стиль, который не требует много времени. Выбирайте короткую стрижку или выбритую голову, чтобы вспомнить о молодости. Но не забывайте регулярно посещать парикмахера, чтобы избежать лохматого и неухоженного вида. Львы любят быть в центре внимания, а что может быть лучшим способом заявить о себе, чем смелая и драматичная прическа? Выберите короткую текстурированную прическу, отражающую вашу королевскую натуру, и попросите парикмахера оставить большую часть объема у макушки. Чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими, ежедневно наносите масло для волос с помощью щетки.

любят быть в центре внимания, а что может быть лучшим способом заявить о себе, чем смелая и драматичная прическа? Выберите короткую текстурированную прическу, отражающую вашу королевскую натуру, и попросите парикмахера оставить большую часть объема у макушки. Чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими, ежедневно наносите масло для волос с помощью щетки. Трудолюбивые и практичные Девы нуждаются в прическе, которая будет такой же отшлифованной и собранной, как и их личность. Отдайте предпочтение короткой стрижке с четкими линиями, что соответствует вашему активному образу жизни. Чтобы поддерживать полированный вид, записывайтесь к парикмахеру раз в две недели, а также поддерживайте стрижку и укладку воском или помадой.

Лев, Дева, Весы, Скорпион / Иллюстрации причесок для мужчин от wikiHow

Весы – это люди, для которых важна гармония и баланс, поэтому простой, симметричный стиль – это то, что надо. Создайте классический образ в современном исполнении, уложив волосы в чубчик. Только не забудьте укротить свои непослушные пряди гелем для волос средней фиксации и зафиксировать прическу лаком для волос.

– это люди, для которых важна гармония и баланс, поэтому простой, симметричный стиль – это то, что надо. Создайте классический образ в современном исполнении, уложив волосы в чубчик. Только не забудьте укротить свои непослушные пряди гелем для волос средней фиксации и зафиксировать прическу лаком для волос. Загадочные, насыщенные и соблазнительные, Скорпионы ошеломляют драматическими прическами с глубоким боковым пробором. Подчеркните свои глаза и остальные черты лица с помощью короткой или выбритой прически. Попросите парикмахера подкрутить волосы для классического вида или подстричь чисто и аккуратно, если вы хотите немного большей длины.

ошеломляют драматическими прическами с глубоким боковым пробором. Подчеркните свои глаза и остальные черты лица с помощью короткой или выбритой прически. Попросите парикмахера подкрутить волосы для классического вида или подстричь чисто и аккуратно, если вы хотите немного большей длины. Веселые и свободомыслящие Стрельцы нуждаются в прическе, которая не потребует особого ухода, пока они исследуют мир. Похвастайтесь стрижкой фейд с уникальным дизайном, чтобы продемонстрировать свой авантюрный нрав. Поработайте с парикмахером, чтобы добавить крутые завитки на затылке или по бокам, и зафиксируйте все на месте с помощью воска для фиксации.

нуждаются в прическе, которая не потребует особого ухода, пока они исследуют мир. Похвастайтесь стрижкой фейд с уникальным дизайном, чтобы продемонстрировать свой авантюрный нрав. Поработайте с парикмахером, чтобы добавить крутые завитки на затылке или по бокам, и зафиксируйте все на месте с помощью воска для фиксации. Известные своей преданностью и интенсивной рабочей этикой, Козероги предпочитают элегантный стиль, который отражает их ответственную натуру. Выберите классический стиль с чистым боковым пробором и используйте гель для волос средней фиксации, чтобы каждая прядь была на своем месте. Просите парикмахера подстригать челку для профессионального вида.

Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы / Иллюстрации причесок для мужчин от wikiHow

Водолеи – изобретательные и креативные, поэтому им нужна оригинальная прическа, которая не похожа ни на что другое. Если у вас длинные волосы, хорошим вариантом будет полупучок, но проконсультируйтесь с парикмахером, чтобы он создал для вас что-то индивидуальное.

– изобретательные и креативные, поэтому им нужна оригинальная прическа, которая не похожа ни на что другое. Если у вас длинные волосы, хорошим вариантом будет полупучок, но проконсультируйтесь с парикмахером, чтобы он создал для вас что-то индивидуальное. Сочувствующие, успокаивающие и добрые, Рыбы идеальны в мягком и романтическом стиле. Хотя – Рыбы прекрасно смотрятся с любой прической, поэтому просто будьте креативным с длинными, короткими или выбритыми прическами. И используйте помаду для гибкой фиксации, чтобы вы могли удерживать прическу на месте и менять ее в течение дня, как только захотите.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.