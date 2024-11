Ведь как правильно эти пуговицы застегивать? 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness дает четкий ответ.

Как застегивать пиджак с 3 пуговицами

Существует удобный способ запомнить, как правильно застегивать пиджак с 3 пуговицами. Речь идет о правиле застегивания пуговиц, которое еще называют "иногда, всегда, никогда" (Sometimes, Always, Never).

Начиная с верхней пуговицы и двигаясь вниз:

Иногда уместно застегивать верхнюю пуговицу вместе со средней. Решение зависит от стилистического выбора – если лацкан плоский, то можно застегнуть его, если лацкан подкатывается и скрывает верхнюю пуговицу – застегивайте только среднюю.

уместно застегивать среднюю пуговицу. Средняя пуговица стягивает пиджак на вашей естественной талии и позволяет низу естественным образом спадать вокруг бедер. І никогда не застегивайте последнюю, нижнюю пуговицу. Это нарушает задуманный крой и спадание, которое обеспечивает средняя пуговица.



Иногда, всегда, никогда – вот о чем речь / Иллюстрация The Art of Manliness

Иногда, всегда, никогда – это легко! Так же легко, как, например складывать и хранить дрова на зиму (интересная и актуальная именно сейчас тема).