А помог его воплотить мастер татуировки, известный в сети как smp.don. Это действительно искусный мастер по микропигментации кожи головы.
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Парень сделал себе "волосы", чтобы восстановить уверенность в себе
Это немедицинская процедура, суть которой в нанесении на кожу крошечных частиц чернил. Процесс повторяют тысячи раз, пока текстура и узор не станут похожими на настоящие волосы.
В итоге формируется иллюзия стрижки под каре – для людей с полной потерей волос. Или таким способом еще делают поредевшие волосы более объемными на вид.
У smp.don более 40 000 подписчиков в социальных сетях, которые стремятся видеть его удивительные навыки татуировки волос. Видео с этим клиентом набрало под 80 тысяч лайков.
Потрясающая трансформация линии волос благодаря тату: смотрите видео smp.don
Пользователи тиктока были ошеломлены. В комментариях они признавались, что изначально были настроены скептически, но результат оказался удивительным.
- "Это выглядит так по-настоящему".
- "Впервые вижу действительно красивый клип. Это гениально".
- "Если бы я терял волосы, то непременно сделал бы себе такую прическу. Блестяще!".
Интересно, что результат держится, пока не выцветают чернила, а это 4 – 6 лет. И то они не исчезают полностью, просто после этого периода голову надо будет немного "подкрасить".