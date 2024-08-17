Бесстыдно у всех на глазах: победительница секс-чемпионата Европы готова защитить свой титул

Победительница Европейского секс-чемпионата будет защищать свой титул. И делать она это будет перед живой аудиторией. Как говорит Мария Задравец, она стремится снова получить "золото".

Мария Задравец, известная под псевдонимом Sweet Mery, выйдет на сцену второго этапа соревнований в Стокгольме 28 сентября. Организованная Шведской федерацией секса, промокампания уже в разгаре: по городу курсирует мобильный билборд.

Примечательно Яслен Клементе с подругой исполнили горячий танец в экстремальных бикини

Будет защищать титул перед публикой

На этом билборде – информация о том, где можно приобрести билеты, а также другие важные данные для тех, кто желает принять участие в конкурсе. Секс-феерию называют "первой в своем роде в Швеции и во всем мире" и обещают, что в этот раз она будет еще более зрелищной.

В прошлом году первый чемпионат Европы по сексу попал в заголовки газет после того, как несколько взрослых звезд покинули его, назвав соревнования "малобюджетным "Большим братом". Несмотря на споры, в социальных сетях победительницей объявили Sweet Mery, которая, как сообщается, получила огромный денежный приз за участие лишь в одном выступлении.

Ранее Мария рассказала Daily Star, что ее жизнь изменилась после этого крупного выигрыша. 27-летняя девушка, которая родом из Хорватии, но сейчас живет в Германии, объяснила, что победа позволила ей потратить деньги на роскошный автомобиль и инвестировать в серьезную модернизацию – перейти с размера D до – F.

Я купила новый BMW, инвестировала в свой бизнес, инвестировала в себя, увеличила грудь и сделала пластику носа. Это уже что-то,

– рассказала она ранее.

В этом году организаторы выходят на новый уровень и имеют целью развлечь живую аудиторию. VIP-гостям обещают премиум-места, напитки и "дополнительные преимущества для незабываемых впечатлений".

Мария Здравец готова к чемпионату по сексу / Фото из инстаграма Здравец

Мероприятие открыто для всех взрослых, которые имеют билеты в возрасте от 18 лет. Мария сказала, что вечер обещает стать незабываемым.

"Я планирую приложить много усилий и попытаться выиграть этот турнир, – добавила артистка. – Я очень взволнована, потому что там будут зрители, которые мотивируют меня еще больше".

Мария заметила, что ключ к хорошему выступлению – быть собой, естественной. Она говорит, что любит секс, хорошо проводить время и ей нравится показывать людям лучшее, что в ней есть.

Толпа меня очень возбуждает и мотивирует быть еще лучше. Чем больше людей смотрит, тем больше я возбуждаюсь и тем больше отдаюсь,

– отметила Мария.

Смотрите также "Самая красивая футболистка мира" подписала контракт с новым клубом: ее красота завораживает

Ну что же, остается лишь дождаться самого чемпионата. Подозреваем, Мария на нем зажжет на полную и снова получит "золото".