Большую часть прошлого сезона 24-летняя футболистка провела за бортом швейцарского "Грассхоппера". Но оставила она все это позади, когда в июне отправилась на летние каникулы на Ближний Восток.

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Красивая и безумно популярная

Хорватская легионерка более известна в социальных сетях, чем на поле. Оно и не удивительно, ведь у нее 3,2 миллиона подписчиков в инстаграме, которые отчаянно стремятся увидеть ее последние снимки.

К этому времени она провела всю свою профессиональную карьеру в Швейцарии, но ее последний переезд вызвал бурные обсуждения и привлек к португальской "Браге" целый ряд новых поклонников.

Она поразила поклонников серией постов в инстаграме, в которых объявила о своем последнем переходе, а также несколькими короткими репликами о том, что "Брага" совершила чудо, пригласив ее в клуб.

Маркович – часть команды "Брага" / фото из инстаграма Маркович

Один из них назвал это "лучшим трансфером сезона", а другой – "слишком идеальным". Один болельщик сказал: "Я не единственный, кто вдруг почувствовал желание начать смотреть женский футбол, не так ли?"

Другой сказал: "Я болею за лиссабонский "Спортинг" уже почти 3 года. Теперь я буду болеть за "Брагу" только благодаря тебе, Анна!"

Маркович чрезвычайно красивая / Фото из инстаграма Маркович

Хотя Маркович, несомненно, сосредоточится на своем футболе, ее поддержка принесет много пользы "Браге", которая в прошлом сезоне заняла пятое место в женском национальном чемпионате Португалии.

Маркович делится фото с отдыха / Фото из инстаграма Маркович

Они, безусловно, забили вопиющий гол, и она будет отдавать все свои силы, чтобы забить несколько голов тоже.

Я обещаю выложиться на 100%, что бы ни случилось. Я всегда буду настроена позитивно и надеюсь, что смогу показать вам, насколько быстрой я могу быть на поле,

– сказала Маркович клубному сайту.

За Маркович следят несколько миллионов подписчиков / Фото из инстаграма Маркович

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Ее подписчики в социальных сетях не нуждаются в дополнительной мотивации и, без сомнения, будут продолжать поддерживать ее, что бы ни случилось. Мы призываем вас делать то же самое и подписываться на красавицу. Впереди еще много интересного!