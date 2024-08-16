И было бы крайне странно, если бы мы обошли вниманием это свежее сообщение красавицы. Мы делимся им с вами, чтобы вы могли вместе с нами наслаждаться этим горячим танцем.

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Станцевали в крошечных бикини

На видео можно увидеть, как сначала танцует Яслен. Брю шутит, что ее товарищ справилась так себе. Поэтому она выходит вперед и показывает, на что способна. После этого Брю и Яслен танцуют вдвоем.

"Что скажешь? Им нравится, как мы танцуем ????" – написала в комментариях к публикации Брю Луккас, красавица в топе с надписью "Бразилия".

А вот Яслен Клементе добавила: "Брю, ты должен отвезти меня в Бразилию к каброну!!!!"

Горячий танец от Яслен Клементе и Брю Луккас: смотрите видео

Между тем подписчики обеих красавиц не сдерживают своих эмоций. Они не только засыпают девушек лайками, но и не менее щедры на комментарии и комплименты. Вот лишь небольшая часть из них:

"Кисуни, научите меня";

"О, Господи, крошки";

"Замечательные! Рисунок Бога!"

"Яслен такая красивая";

"Мне очень нравится";

"Вы обе прекрасны";

"Как же жарко".

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Мы не ожидали, когда посетим Яслен Клементе в инстаграм, что увидим это жаркое видео. Любоваться ею и Брю можно целую вечность. И нам очень нравится, когда они вдвоем танцуют перед камерой.