Вы делали этот коктейль неправильно: эксперт советует добавить один неожиданный ингредиент

Арахисовое масло не совсем похоже на то, что стоит добавлять в коктейль – но отныне все может измениться. Всего лишь капелька может придать интересную изюминку в один из наших любимых коктейлей.

Речь идет о мартини, пишет Daily Star. Новаторы из бренда арахисового масла ManiLife в своей кулинарной книге показали неожиданный, "насыщенный и ореховый", взгляд на эспрессо мартини.

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Арахисовое масло делает мартини особенно интересным

Стью Макдональд, основатель ManiLife, объяснил, о чем речь:

Добавление арахисового масла в эспрессо мартини создает невероятное сочетание насыщенной, ореховой сливочности, которая идеально балансирует крепкий эспрессо и сладость коктейля.

По его словам, это дает гладкую бархатную текстуру, которая преподносит напиток. И даже если вы не фанат арахисового масла, вы почувствуете, как его добавление сделает вкус мартини совершенно неожиданным, снисходительно-карамельным и изысканным.

Только капелька арахисового масла может придать интересную изюминку нашему любимому коктейлю / Фото freepik

Так что стоит попробовать – вы будете удивлены, насколько это вам понравится. Тем более если вы хотите впечатлить друзей на вечеринке своими навыками приготовления коктейлей.

Подойдет любое арахисовое масло. Вот рецепт на двоих:

100 миллилитров кофе (можно и без кофеина).

100 миллилитров водки.

100 миллилитров ликера Kahlua.

1 столовая ложка арахисового масла.

Несколько кубиков льда.

Поместите все ингредиенты в шейкер для коктейлей и встряхивайте около минуты до полного смешивания и образования пены. Затем процедите в бокалы для мартини – и наслаждайтесь!