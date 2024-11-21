Метод Вендлера 5-3-1 поможет нарастить нужное количество мышц

Джим Вендлер был тяжелоатлетом высочайшего уровня. Сейчас же он известен и как автор метода 5-3-1.

Это не просто программа для бодибилдинга. Это философия тренировок для тех, кто предпочитает простоту, последовательность и постоянный прогресс, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

Смотрите также Метод 25-7-2: как выполнять эту новую ультраэффективную кардиотренировку на тренажере

Что такое метод Вендлера 5-3-1 и почему он такой успешный

Эта программа базируется на минималистичной и эффективной структуре, в основе которой 4 столпа многосуставных упражнений: жим штанги лежа, приседания, становая тяга и армейский жим.

Джим Вендлер в тренировочном зале выступает за спокойствие и контроль. По его словам, начинать с малого – это разумно: работая на 90% от своего максимума, вы снижаете риск травм и позволяете своему телу достичь длительного прогресса. Прогресс при этом медленный, но стабильный.

Каждый 4-недельный цикл позволяет добавлять вес к штанге. Вендлер также ввел принцип AMRAP (как можно больше повторений): на последнем подходе каждой тренировки вы выкладываетесь на полную, расширяя свои границы и сохраняя безупречную технику.

Структура метода Вендлера проста:

Неделя 1 – 3 подхода по 5 повторений (65%, 75%, 85% от максимальных 90%).

Неделя 2 – 3 подхода по 3 повторения (70%, 80%, 90%).

Неделя 3 – 1 подход по 5, 1 по 3, 1 с 1 повторением (75%, 85%, 95%).

Неделя 4 – разгрузка с 3 легкими подходами на 40%, 50% и 60%.

Джим Вендлер в тренировочном зале выступает за спокойствие и контроль / Фото fxquadro@freepik

После каждого цикла корректируйте нагрузку+5 килограммов для приседаний и становой тяги, +2,5 килограмма для жима лежа и армейского жима. Такой расчет гарантирует долгосрочный прогресс.

Вендлер также не отвергает важность дополнительных упражнений – это подтягивания, наклоны, разгибания поясницы и выпады. Цель понятна: совместить чистую силу с физической гармонией.

Недостатки у метода Вендлера тоже есть – это консервативная прогрессия и повторяемость. Однако именно эти якобы недостатки делают его грозным методом для тех, кто стремится к прочным и длительным результатам. Сам Вендлер напоминает, что сила строится не за пол года, а за годы, даже за всю жизнь.

Это не простая тренировка, она требует дисциплины, регулярности и планирования. Она подходит для тех, кто хочет оптимизировать время тренировок, усовершенствовать базовые упражнения и построить сильное функциональное тело.

Если вы готовы оставить эго за дверью спортзала и медленно, но уверенно подниматься на вершину своего потенциала – тогда да, метод Вендлера 5-3-1 именно для вас.