Австралийка зарабатывает тысячи благодаря невинному поступку, который безумно возбуждает мужчин

Когда дело доходит до возбуждения, люди имеют всевозможные личные предпочтения. В конце концов, каждый считает разные вещи привлекательными. Одна модель объяснила, насколько дикими могут быть человеческие фантазии.

Миа Бейли, австралийская модель OnlyFans, сказала, что есть одна вещь, которая обычно возбуждает мужчин – простой акт щекотки. Она зарабатывает тысячи за ролевые игры, где ее щекочут, удовлетворяя фетиш, который является более распространенным, чем многие могут себе представить, и запросы на который поступают примерно раз в месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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Зарабатывает деньги, когда ее щекочут

По словам Мии, щекотливый фетиш часто включает ее в роль покорной, где поклонникам нравится наблюдать за тем, как ее "побеждают ощущения". Хотя она иногда играет роль щекотуна в сообщениях или специальных видео, большинство запросов сосредоточены на том, чтобы ее щекотали.

В эксклюзивном интервью Миа объяснила, что начала работать в индустрии, потому что просто хотела большего для себя. Дерзкая модель стремилась "вырваться из крысиных бегов и создать гибкую жизнь".

Кроме финансовой свободы, индустрия, по ее словам, создает "невероятные возможности" для создателей цифрового контента, позволяя им вести такой образ жизни, о котором другие люди могут только мечтать. На личном уровне, это также дает ей, как женщине, возможность выражать свое тело и чувствовать себя уверенно в собственной коже.



Миа стала безумно популярной на OnlyFans / Фото Мии Бейли

Когда ее спросили, почему, по ее мнению, мужчинам нравится, когда их щекочут, Миа ответила: "Я думаю, что щекотание создает ощущение реальности, далекое от фантазий. Реакция на щекотание, например, хихиканье, – это то, что делает каждый, и когда люди видят создателя, они "любят" хихикать и наслаждаться этим".

Это показывает истинный личностный аспект человека. Я думаю, что для некоторых людей это также связано с контролем (или его отсутствием – Gentleman),

– добавила она.

Мии нравится воплощать фантазии ее поклонников. Это дает девушке чувство уверенности в себе, когда она может заставить кого-то почувствовать себя таким особенным и ценным. Она гордится тем, что оправдывает ожидания и запросы, а также устанавливает настоящие отношения с ее поклонниками.

Работа избавила ее от безумных долгов

Когда речь заходит о том, как эта работа помогла Мии в финансовом плане, она признается, что она полностью изменила ее жизнь. Уже через четыре дня после создания своей страницы, по ее словам, она смогла "освободиться от долгов".

Это также помогло ей жить жизнью, полной свободы, роскоши и новых впечатлений. Теперь она имеет больше возможностей путешествовать и может просыпаться в любое удобное для нее время.

Еще одним большим плюсом для нее является то, что теперь она контролирует свой график и границы, поэтому она чувствует себя достаточно уверенно в будущем. В свои 20 лет она смогла приобрести автомобиль своей мечты и надеется, что в течение следующих нескольких месяцев приобретет свою первую инвестиционную недвижимость.



С помощью OnlyFans она разбогатела / Фото Мии Бейли

Денежный бустер также позволил Мии поддержать свою семью, которая для нее "очень важна". Достичь так много в молодом возрасте – это то, что она считает очень полезным.

Лучшее – это, безусловно, гибкость и отношения, которые я сформировала с другими цифровыми создателями, – добавляет она. – Это такое мощное сообщество, которое поддерживает меня.

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Она добавила, что чувствует, что всегда в безопасном месте, и ей очень повезло с той любовью, которую она получает от поклонников. Конечно, финансовый аспект был бонусом, шутит она.