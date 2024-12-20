Чтобы получить результат от тренировок, прекратите верить в этот миф

Существует много фитнес-мифов, а некоторые из них могут мешать вам получать результаты от тренировок. Если вы руководствуетесь ложными ожиданиями или требованиями, то не сможете достичь своих целей.

Скажем, многие люди верят, что эффективные тренировки требуют надрывной работы в спортзале до седьмого пота. Но это не совсем так, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Если вы будете следовать этому мифу, то можете получить травму

Персональный тренер Люк Зокки подчеркивает, что эта идея очень далека от истины. Он видел, как люди поддавались на подобные убеждения. Например:

Что лучше тренироваться ежедневно, а не отдыхать (очевидно, что это неправда).

Что кранчи – лучшее упражнение для укрепления пресса.

Что упражнения полезны только тогда, когда после них болит все тело и тому подобное.

Но все это ненастоящее. И мысль о том, что нужно заканчивать тренировки в мокрой от пота футболке – это тоже миф, в который вам стоит прекратить верить.

Многие люди верят, что эффективные тренировки требуют надрывной работы до седьмого пота / Фото freepik

Как объясняет Зокки, первое, что нужно понять, это то, что потоотделение зависит не только от интенсивности упражнений, но и от индивидуальных особенностей человека. А также от температуры и влажности среды.

Кроме того, должны понимать, что мы никогда не будем потеть одинаково во время кардиотренировки (например, во время прыжков и бега) и от тренировки, во время которой мы занимаемся силовыми упражнениями и поднимаем гантели.

(например, во время прыжков и бега) и от тренировки, во время которой мы занимаемся и поднимаем гантели. Но это не значит, что последнее занятие хуже или менее эффективное. На самом деле все наоборот, потому что если вы действительно хотите сжечь жир и быть в форме, вам нужно нарастить мышцы, а для этого вам нужны силовые тренировки.

Поэтому не думайте, что бегая каждый день до изнеможения, вы достигнете результатов быстрее, чем если будете контролировать свое время и делать перерывы. Рано или поздно это приведет к травме, а это точно не поможет вам достичь ваших целей.