Метод Лафея (описанный в его книге) базируется на простом принципе: используйте свое тело как единственный инструмент для тренировок. 24 Канал со ссылкой GQ рассказывает подробнее.

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Наращивание мышц без оборудования: что такое метод Лафея

Метод Лафея содержит 110 взаимосвязанных упражнений и движений бодибилдинга, которые создают синергию для оптимального прогресса. Поднимать вес или посещать тренажерный зал не надо – ваша комната становится тренировочной.

Что отличает метод Лафея от других методов – это персонализация. Каждое упражнение, то ли для увеличения мышц, или для растяжки, обозначенао буквой и цифрой (например, A1, A2), которые соответствуют базовому движению и его вариациям.

Система основана на плавном прогрессировании – если вы делаете 6 подходов по 10 наклонов на одном занятии, цель в том, чтобы перейти к 6 подходам по 11 на следующем занятии. Это поощряет вас к большим усилиям, но и уважает ваши пределы.

Метод Лафея содержит 110 взаимосвязанных упражнений и движений / Фото fxquadro@freepik

Еще одна особенность – сверхкороткие периоды отдыха между подходами, иногда всего 25 секунд. Благодаря этому организм наращивает силу, выносливость и мышцы в одном и том же движении.

Обратите внимание: метод разработан так, чтобы избежать оборудования. Но стоит все же инвестировать в турник для подтягивания.

Метод содержит не только физические упражнения, но и советы по питанию и растяжке для предотвращения травм и улучшения гибкости. И это еще не все – метод предлагает отдельную версию для мужчин и женщин с упражнениями, адаптированными к каждому типу фигуры и цели.

Есть и, как и во всем, минусы. Для тех, кто любит перемены, метод может стать немного монотонным, если повторять одни и те же движения. Также по питанию советы достаточно простые – то есть если вы ищете продвинутый диетический подход, то будете разочарованы.