В сети нашли настоящую звезду Уимблдона: она горячая, но есть одно "но"

Мы наткнулись на очередную звезду сети. Ее появление на Уимблдоне буквально затаило дыхание. Впрочем, не обошлось без одного важного нюанса: это ИИ-модель.

Да-да, Мия Зелу, у которой более 162 тысяч подписчиков, – модель, которая работает на базе искусственного интеллекта. И поскольку в последние дни активно обсуждали Уимблдон, то и для нее нашлось место под солнцем, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Что публикует "цифровая рассказчица"?

На днях она выложила на своей странице в инстаграме публикацию. На ней можно увидеть блондинку возле корта All England Club во время Уимблдона. Она отдыхала, попивая Pimm's, напитком, который ассоциируется с всемирно известным теннисным турниром.

Еще не оправилась от события... но вечеринка – это совсем другое дело. Какой матч Уимблдона вам понравился больше всего?

– подписала фото Зелу, которая называет себя "цифровой рассказчицей".

Мия Зелу "засветилась" на Уимблдоне / Фото из инстаграма Зелу

Конечно же, это не единственные кадры. На другой фотографии можно увидеть ее на трибунах во время матча. Причем фотографии чрезвычайно реалистичные. Неудивительно, что люди в сети не сразу понимают, что перед ними не настоящая девушка.

В то же время автор контента пожаловалась на усталость в одной из публикаций.

Знаете, что истощает? Притворяться, что все в порядке, когда ты медленно выгораешь. Улыбаться в сообщениях, оставаться "продуктивной", отвечать "все хорошо!", когда все кажется не так,

– призналась она.

По словам девушки, все так делали. И что некоторые до сих пор так делает, ведь рискованно быть честными. А все потому, что "мы не хотим казаться слабыми или драматическими".

Текст все еще является слабым местом на этих идеальных фото / Фото Мии Зелу

И хоть Зелу – ИИ, в сети у нее множество горячих поклонников. Тысячи пользователей лайкают ее публикации, оставляют комментарии и выражают свой восторг. Собственно, некоторые действительно может не понимать, что она буквально с ног до головы "цифровая рассказчица", поэтому даже зовут ее замуж.

На нее запал звезда крикета?

Бдительные пользователи сети заметили, что индийская звезда крикета Ришаб Пант полюбил немало ее публикаций. Они предположили, что спортсмен мог стать жертвой кетфишинга.

"Ришаб Пант думает, что общается с реальной девушкой, совершенно не осознавая, что это искусственный интеллект", – отметил один пользователь.

"Кто-то, видимо, должен сказать Ришабу Панту, что это аккаунт искусственного интеллекта...", – добавил другой.

Идеальные фото Мии Зелу сводят с ума тысячи людей / Фото из инстаграма Зелу

Впоследствии его лайки исчезли из-под сообщений девушки. Возможно, до него донесли, что его новым увлечением в сети стала ИИ-модель.

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Конечно же, Мия Зелу – далеко не первая и не последняя ИИ-модель. Их количество продолжает расти стремительными темпами. Наша же задача – научиться отличать их от реальных людей. По крайней мере пока это все еще возможно сделать.