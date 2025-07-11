Итак, у нас есть хорошая возможность посмотреть, в каких кроссовках выходит на корт этот звездный испанский теннисист. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

Смотрите также "Хищник" на подиуме и копия молодого Ди Каприо: 5 самых популярных мужчин-моделей

Какие теннисные туфли носит Карлос Алькарас на Уимблдоне 2025

Карлос Алькарас показывает безупречную игру и сейчас занимает 2 место в индивидуальном рейтинге ATP. Конечно, это результат его выступлений, таланта, и тяжелого труда для поддержания отличной формы.

Но понятно и другое – важное значение для спорта, особенно очень подвижного, как теннис, имеет выбор обуви. Кроссовки, точнее – теннисные туфли, технологически разработаны для производительности игрока на корте.

И вот интересно, какую пару обуви берет испанец на Уимблдон в этом сезоне? Мы знаем, что он любит определенный бренд – это Nike.

Карлоса видели в разных моделях этого производителя – Nike Air Zoom Vapor Pro, Nike Mac Attack, Nike Vapor 12 и так далее. Однако на Уимблдон 2025 он выбрал другую пару.

Ее разработал именно для игры в теннис бренд Swoosh для Nike, и называется она Nike Court Air Zoom Air Zoom Vapor 12 HC.

Карлос Алькарас и теннисные туфли Nike Court Air Zoom Vapor 12 HC цвета Summit White Binary Blue / Коллаж 24 Канала фото AP и Nike

Это стоит увидеть 30 лет назад Сильвестр Сталлоне примерил образ Адама в лучшей рекламе Versace: кадр – шедевр

Производитель указывает, что это модель для твердого покрытия. У нее сверхлегкая верхняя часть и амортизация Air Zoom для уменьшения удара. Подошва же имеет структуру, что обеспечивает ловкость и скорость движений.

Не можем не упомянуть и о внешнем виде этих найков. На Уимблдоне действует строгий дресс-код для теннисистов – обязательно надевать все белое. Так что и Nike Court Air Zoom Air Vapor 12 HC в цвете Summit White Binary Blue идеально соответствуют этому требованию.

Сколько стоят эти кроссовки Карлоса Алькараса? Просто так их не купишь, пока она есть только на сайтах перепродажи. Ценник ставят в примерно 8000 гривен, что является значительной суммой даже для спортивной обуви высоких достижений.