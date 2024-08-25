Горячая канадская экс-хоккеистка примерила крошечные шортики: в сети не скрывают восторг

Вашему вниманию Микайла Демайтер. Она бывшая хоккеистка, которая сейчас стала безумно популярной моделью. И она выложила серию соблазнительных фото, от которых просто невозможно оторваться.

Кадры Микайла выложила на своей странице в инстаграме. И было бы крайне несправедливо, если бы мы скрывали их от вас.

Стоит внимания Горячая фанатка сборной Хорватии в купальнике с подсолнухами лишила подписчиков покоя

Соблазнительные фото Микайлы Демайтер

Для этой фотосессии Микайла примерила тотальный белый образ. На ней была белая майка, шорты и ботинки-колбойки. Очень стильно и соблазнительно.

Нагревая пустыню,

– написала она под заметкой.

Микайла Демайтер снялась в горячей фотосессии / Фото из инстаграма Демайтер

Пользователи сети не скрывают своего восторга. Они не только оставили множество лайков под ее публикацией. Также подписчики Микелы написали немало комментариев. Традиционно оставляем часть из них здесь:

"Оказывается, вы – самое жаркое место в мире";

"Люблю тебя, Микайла";

"Потрясающая Микайла";

"Жаркая, как ад";

"Глобальное потепление – это факт, и вот почему";

"Какая же ты очаровательная".

Смотрите также Люсия Яворчекова в халате снялась в горячей фотосессии: бюст даже не прятала

Микайла Демайтер однозначно заслуживает того, чтобы вы были подписаны на нее в инстаграме. Присоединяйтесь к ее поклонникам, чтобы одним из первых любоваться ее горячими фото и видео.