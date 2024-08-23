На ее странице появилось сообщение с соблазнительными фото. И было бы крайне несправедливо, если бы мы скрывали их от вас.
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Халат едва прикрывает бюст
Люсия Яворчекова выложила целую серию из фото и видео. На них можно увидеть, как фитнес-модель нежится на солнышке в уютных апартаментах. Позирует она в халате, в который умышленно не закуталась сполна.
Золотой час свечения,
– написала Люсия.
Люсия Яворчекова взбудоражила сеть / Фото из инстаграма Яворчековой
Публикация красавицы не на шутку взбудоражила пользователей сети. Они в восторге. Фитнес-модель не только засыпали лайками, но и множеством комментариев. Традиционно оставляем часть из них для вас:
- "Люблю тебя, Люсия";
- "О, Господи! Фантастическое тело";
- "Очень сексуальная";
- "Настоящий ангел";
- "Люблю тебя, девочка";
- "Какая же ты красивая";
- "Очаровательная и прекрасная девушка";
- "Ты выглядишь безупречно";
- "Тебе очень идут эти лучи солнца";
- "Природная красота поражает".
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Следить за Люсией в инстаграме – сплошное удовольствие. На ее странице регулярно появляется пикантный контент, которым фитнес-модель с огромным удовольствием радует своих поклонников.