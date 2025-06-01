В Британии мужчина прошел 112 километров с холодильником на спине: причина заставит вас плакать

Мэтт Джонс дважды пересек горный хребет Кливидиан в Уэльсе за менее чем 36 часов. Он преодолел 112 километров с 36-килограммовым холодильником на плечах. И сделал он это в рамках Llangollen Round.

Во время своего похода 42-летнему Мэтту удалось собрать 68 тысяч долларов. Эти средства направят на детские хосписы Hope House. Сама история началась в сентябре 2024 года с пари, которое он заключил со своей женой Вики после того, как проснулся в больнице с новым бедром, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC и The Times.

Стоит внимания Для крепких и счастливых отношений: 7 привычек для пары, которые следует практиковать каждое утро

Сначала было пари с женой

Хирург говорил мне, что я должен замедлиться, и что если я не послушаюсь, то вызову дальнейшие повреждения другим частям тела!

– заметил Джонс на своей странице для сбора средств.

Он добавил, что Вики тогда сидела в углу комнаты и смеялась. Она сказала хирургу: "Вы с таким же успехом можете разговаривать с кирпичной стеной!".

Тогда Вики рассказала хирургу, что он завершил поход в 2018 году, во время которого сломал лодыжку и разорвал ахиллово сухожилие на первых же километрах. Впрочем, свой путь он не остановил, преодолев остальные 55 километров. Как следствие – пришлось провести в больнице 4 дня и сделать 2 операции.

Она сказала ему: "Зная этого тупого идиота, в следующий раз он попытается пройти его с холодильником на спине!"

– вспоминает Джонс.

Тогда он и заявил, что сделает это дважды с холодильником на спине. Эта словесная перепалка переросла в пари. Джонс заметил, что никогда не подумал, что ему удастся совершить такой подвиг после операции. Впрочем, Вики была уверена в нем. К сожалению, Вики умерла за два дня до Рождества. Они воспитывали четверых детей.

Вики прекрасна как снаружи, так и изнутри. Она также любящая, заботливая, верная, щедрая, преданная, позитивная и храбрая. Она зажигала каждую комнату, в которой находилась, она ослепляла и очаровывала всех, кто ее видел

– добавил он в описании к публикации.

Мэтт рассказал о своем вызове в сети: смотрите видео

Посвятил поход своей жене

Поход с холодильником запланировали на 31 мая. Процесс Джонс описал как жестокий. За 36 часов ему нужно было преодолеть 112 километров горного хребта Кливидиан и и набрать более 4572 метров высоты. И сделать все это нужно с холодильником на спине.

"Без сомнения, это самая тяжелая тренировка, которую я когда-либо проходил как физически, так и морально. Горы стали моей церковью", – написал Джонс, бывший коммандос британской армии.

Джонс отметил, что Вики была вдохновением для него и их детей.

Она была невероятно вдохновляющей женщиной, которая обладала даром давать людям уверенность и веру в себя. Она всегда говорила: "Ты – это только ты, владей этим, раскачивай это, будь этим, обнимай это, люби это, будь этим,

– сказал Джонс.

Джонс собрал средства для детского хосписа: смотрите видео

После завершения похода Джонс заметил, что в первый день испытания он почувствовал себя побежденным. Произошло это тогда, когда он столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Впрочем, свой путь он продолжил после нескольких часов сна.

Джонс добавил, что все его тело кричало, и он достиг "переломного момента в самом начале после ошибки при заправке". Но в самые тяжелые моменты к нему обращался голос Вики, он слышал: "У тебя все получится, будь собой".

Смотрите также Жених стал звездой тиктока из-за одного смешного вопроса в последние минуты перед свадьбой

История Мэтта Джонса трогает до глубины души. Его вызов, который он бросил себе, вдохновляет и еще раз доказывает, что ради настоящей любви мы способны горы свернуть и сделать то, что когда-то казалось абсолютно невозможным.