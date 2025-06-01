В Британии мужчина прошел 112 километров с холодильником на спине: причина заставит вас плакать
- Мэтт Джонс прошел 112 километров в горах с холодильником на спине, собрав 68 тысяч долларов для детских хосписов Hope House.
- Мужчина посвятил свой поход покойной жене Вики, которая вдохновила его к этому вызову.
- Поход длился 36 часов и был физически и морально тяжелым, но Джонс черпал вдохновение из воспоминаний о жене.
Мэтт Джонс дважды пересек горный хребет Кливидиан в Уэльсе за менее чем 36 часов. Он преодолел 112 километров с 36-килограммовым холодильником на плечах. И сделал он это в рамках Llangollen Round.
Во время своего похода 42-летнему Мэтту удалось собрать 68 тысяч долларов. Эти средства направят на детские хосписы Hope House. Сама история началась в сентябре 2024 года с пари, которое он заключил со своей женой Вики после того, как проснулся в больнице с новым бедром, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC и The Times.
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Сначала было пари с женой
Хирург говорил мне, что я должен замедлиться, и что если я не послушаюсь, то вызову дальнейшие повреждения другим частям тела!
– заметил Джонс на своей странице для сбора средств.
Он добавил, что Вики тогда сидела в углу комнаты и смеялась. Она сказала хирургу: "Вы с таким же успехом можете разговаривать с кирпичной стеной!".
Тогда Вики рассказала хирургу, что он завершил поход в 2018 году, во время которого сломал лодыжку и разорвал ахиллово сухожилие на первых же километрах. Впрочем, свой путь он не остановил, преодолев остальные 55 километров. Как следствие – пришлось провести в больнице 4 дня и сделать 2 операции.
Она сказала ему: "Зная этого тупого идиота, в следующий раз он попытается пройти его с холодильником на спине!"
– вспоминает Джонс.
Тогда он и заявил, что сделает это дважды с холодильником на спине. Эта словесная перепалка переросла в пари. Джонс заметил, что никогда не подумал, что ему удастся совершить такой подвиг после операции. Впрочем, Вики была уверена в нем. К сожалению, Вики умерла за два дня до Рождества. Они воспитывали четверых детей.
Вики прекрасна как снаружи, так и изнутри. Она также любящая, заботливая, верная, щедрая, преданная, позитивная и храбрая. Она зажигала каждую комнату, в которой находилась, она ослепляла и очаровывала всех, кто ее видел
– добавил он в описании к публикации.
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Посвятил поход своей жене
Поход с холодильником запланировали на 31 мая. Процесс Джонс описал как жестокий. За 36 часов ему нужно было преодолеть 112 километров горного хребта Кливидиан и и набрать более 4572 метров высоты. И сделать все это нужно с холодильником на спине.
"Без сомнения, это самая тяжелая тренировка, которую я когда-либо проходил как физически, так и морально. Горы стали моей церковью", – написал Джонс, бывший коммандос британской армии.
Джонс отметил, что Вики была вдохновением для него и их детей.
Она была невероятно вдохновляющей женщиной, которая обладала даром давать людям уверенность и веру в себя. Она всегда говорила: "Ты – это только ты, владей этим, раскачивай это, будь этим, обнимай это, люби это, будь этим,
– сказал Джонс.
Джонс собрал средства для детского хосписа: смотрите видео
После завершения похода Джонс заметил, что в первый день испытания он почувствовал себя побежденным. Произошло это тогда, когда он столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Впрочем, свой путь он продолжил после нескольких часов сна.
Джонс добавил, что все его тело кричало, и он достиг "переломного момента в самом начале после ошибки при заправке". Но в самые тяжелые моменты к нему обращался голос Вики, он слышал: "У тебя все получится, будь собой".
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История Мэтта Джонса трогает до глубины души. Его вызов, который он бросил себе, вдохновляет и еще раз доказывает, что ради настоящей любви мы способны горы свернуть и сделать то, что когда-то казалось абсолютно невозможным.